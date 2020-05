Martin Koch (bagest) i kampen mod FC Nordsjælland sidste lørdag.Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Martin Koch: Noget vi har længtes efter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Martin Koch: Noget vi har længtes efter

Sport DAGBLADET - 30. maj 2020 kl. 11:21 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

90 kampe i den sort-blå trøje har Marin Koch spillet for HB Køge, siden han skiftede fra Helsingør for knapt tre år siden.

Og på et hold, der har gennemgået en vis spillerudskiftning de seneste år, er Koch faktisk lige nu den mest rutinerede på HB Køges hold målt i anciennitet. Og den altid målfarlige angriber kan tydeligt mærke, at netop denne sæson med afstand er den mest specielle, han har prøvet i sin godt 12 år lange seniorkarriere.

Coronakrisens indtog har sat sine spor hos alle, men hos en rutineret herre som Koch, har den lange nedlukning kun betydet, at han lige nu glæder sig til at »tage hul på« sæsonen nærmest mere end nogensinde før.

- Det bliver helt vildt dejligt, og det er noget, vi har længtes efter i meget lang tid. Ikke mindst rent sportsligt, fordi vi ellers var kommet godt i gang efter vinterpausen. Et smalt nederlag til Vejle og en sikker sejr over Vendsyssel. Vi har længtes efter at følge op på de kampe, siger den 30-årige angriber, der i sine 90 kampe for HB Køge står noteret for 47 scoringer.

- Vi har så til gengæld ikke helt fået dét ud af vores to træningskampe, som vi gerne ville have, og især kampen mod Nykøbing må betegnes som en skidt generalprøve. Til gengæld håber vi jo og tror på, at vi kan spille en brandkamp mod Hvidovre, tilføjer Koch.

Han tør naturligvis hverken love sejr eller mål fra egne støvler - men han har en god mavefornemmelse hér forud for dagens »gen-premiere« på forårssæsonen.

- Det er på alle måder en super vigtig kamp, men jeg synes også, at det er en kamp, der ligger godt til os. Vi spiller på hjemmebane, og vi spiller på dén kunstbane, som vi træner på hver eneste dag. Hvis vi kommer ud til dén kamp og spiller god og hurtig fodbold i stedet for at »slås«, så ser det godt ud i forhold til de tre point, spår den 191 centimeter lange boksspiller.

Én ting er de to testkampe, det er blevet til hér i løbet af den seneste uge - men det, der måske siger endnu mere om formen hos HB Køge-truppen er, hvordan spillerne hver især har formået at »holde den kørende« i coronapausen. Og hér er Kochs umiddelbare indtryk ganske godt.

- Hvis jeg skal vurdere på de løbetest, vi har lavet, ser det positivt ud. Jeg synes generelt, at folk hart været disciplinerede med at holde formen ved lige i ferien, når han at sige - og skynder sig at rette det sidste til »under nedlukningen«.

Nuvel - man ved, hvad han mener.

Tager man et kig i tabellen hér før dét, der vel nærmest kan kaldes »forårssæsonen 2.0« ser det hele til gengæld lidt for spændende ud, hvis man har HB Køge-briller på. En 7. plads lyder måske meget midterholdsagtigt, men der er stadig kun fire point til en placering under stregen.

Og Martin Koch lægger da også stor vægt på, hvor vigtigt det er for holdet at komme godt i gang hér i juni og få manet nedrykningsspøgelset til jorden.

- Vi er på ingen måde sikret endnu, og det vil være sindssygt vigtigt at få en god start, så vi ikke skal ligge og rode nede i den bund. Det mener jeg, at vi har et for godt hold til.

- Jeg kan egentlig godt lide dét med, at programmet er så komprimeret fra nu. For det betyder også, at har man haft en skidt kamp, så skal man ofte kun vente tre dage i stedet for en uge med at kunne få den revancheret, konkluderer han.