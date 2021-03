Martin Jensen (10) med Nicolai Rasmussen og (tv) Lasse Green, der sammen med tvillingebror Mikkel mister alderspræsident-titlen i Ringsted. Foto: Jeppe Lodberg

Martin Jensen vil hjælpe Ringsted op

Sport DAGBLADET - 16. marts 2021 kl. 22:35 Af Jeppe Lodberg

Der skal 34 lys i hindbælrouladen om et par måneder, så han springer aldersbarometeret med syv år. Til gengæld har Martin Jensen også prøvet mere med en fodbold end nogen anden og gadedrenge-smilet har han stadig, så han passer meget godt ind hos Ringsteds tophold i sjællandsserien - og som cheftræner Flemming Larsen i hvert fald konstaterede efter den tidligere Rishøj-, Fremad Amager-, HB Køge og Slagelse-spillers første rigtige træning tirsdag aften:

- Han kan godt følge med.

Det er lidt af et scoop, Ringsted har landet med aftalen med den krative og driblestærke offensive spilller. Han blev en uge før sæsonstart fritstillet i Slagelse i 2. division - og nu har han så landet en aftale som spillende angrebstræner i klubben, der så gerne vil tilbage i danmarksserien og som ubesejret i efteråret synes godt på vej.

- Jeg har som sådan ikke haft noget med det at gøre. Martin kender jo Martin Olsen (assistenttræner), og han arbejder i Nicolai Rasmussens far firma, og da Nicolai gerne ville tilbage hertil fra Slagelse, åbnede der sig en mulighed. Carsten Andersen (teamleder) har arbejdet på det, og jeg har sådan set bare sagt, at det var da helt okay, for jeg vil gerne have dygtige spillere.

- Selvfølgelig er jeg glad for at der kommer forstærkninger, og selvfølgelig skal vi udnytte, at vi får en spiller, der kan lære fra sig, som Martin Jensen kan. Men jeg vil ikke sige, at han skal sirke os oprykning - vi snakker slet ikke om oprykning, siger Flemming Larsen.

Det gør Martin Jensen så til gengæld gerne:

- Jeg var hernede i torsdags for første gang og snakke med dem, og det hænger meget godt sammen med familien og jobbet. Det ligger jo nærmest perfekt - jeg kan komme hertil på 22 minutter. Og forhåbentlig kan jeg hjælpe dem op til sommer.

- Jeg har sagt, at jeg gerne tager frem til sommer - og så må vi se, hvad der så skal ske. Måske hedder den så danmarksserien, og så er det måske ikke så tosset at fortsætte her. Men det kan også være, at jeg så siger ja til en af de 2. divisionsklubber, der henvendte sig efter jeg stoppede i Slagelse.

- Jeg havde masser af muligheder. Der var otte forskellige 2. divisionsklubber, der ringede - men jeg havde ikke lyst til at starte op i en ny klub med en uge til sæsonstart. Så hellere holde mig i gang her, og så ser jeg, hvad jeg har lyst til, når sæsonen er overstået, siger Martin Jensen.