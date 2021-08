Nicholas Marfelt synes bare, at det er så fedt at fræse op og ned langs linjen. Foto: Jeppe Lodberg

Marfelt nyder forandringerne

Sport DAGBLADET - 07. august 2021 kl. 06:50 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Torsdagens træning for HB Køges 1. divisionsmænd lakker mod enden. Der er blevet gået til den med masser af spil til to mål på »bred og trekvart-lang« bane, og det er tid til at indøve nogle standardsituationer. Bare ikke for Nicholas Marfelt.

Mens holdkammeraterne samles i og omkring feltet ud mod Netto-parkeringspladsen, trasker den 26-årige venstre back hen til fysisk træner Jonas Lindberg ude ved »boksen«, og så er det ellers ti gange frem og tilbage fra midterlinjen og næsten til mållinjen i fuldt firspring.

15 sekunder per tur har han, og mens de første bliver klaret på 13 og iført bredt smil, så trækker de sidste ture tænder ud, men klares dog indenfor tidsgrænsen.

Straffeaktion eller har der været en mindre skade, som lige skal testet max. af for at se, om den holder...

- Næh. Jeg løber bare mere end de andre i løbet af en kamp, så jeg bliver nødt til at være i form til at kunne holde til det, forklarer Nicholas Marfelt, da han forbløffende hurtigt har fået pulsen ned i normalt leje igen.

Han gør det med et smil, for han nyder fodboldlivet som sjældent før - også selv om det ikke er så pokkers mange dage siden, at han og holdkammeraterne landede med et brag på eget kunstgræs mod Hvidovre efter den lovende sæsonpremiere-sejr i Horsens.

- Sådan en kamp glemmer man bare. Vi snakkede da en del om den dagen efter. Vi var ikke stolte over den og hang med hovederne. Men den slags kan ske - der er ingen fodboldspiller i hele verden, der ikke på et tidspunkt rammer en dårlig kamp. Personligt og/eller med holdet.

- Som hold missede vi helt vores gameplan - der var ingen intensitet og tænding, men det er bare med at få det ud af systemet, og det kan vi sagtens.

- Daniel og Lars (Agger og Jacobsen, red) gav deres besyv med, og de har jo prøvet alt på egen krop, så de er jo nærmest eksperter i at komme videre, siger Nicholas Marfelt.

Og han gør det uden snerten af en antydning om, at d'herrer trænere skulle have haft karrierer, hvor det at komme op af nederlagets kulkælder var mere reglen end undtagelsen. Han gør det alene for at understrege sin pointe om, at ALLE - også Ronaldo og Messi - har haft sløje kampe.

- Og så er det også bare et bevis på, at Rom blev ikke bygget på én dag. Fodbold er også relationer, og vi ér et nyt hold, hvor det fundamentale sammenspil skal på plads og vi bliver bedre, jo mere vi spiller sammen.

- Vi er enige om, hvor vi vi hen - og Daniel og Lars er ekstremt gode til at vise os vejen. De er rigtigt dygtige til at inddrage alle - også dem, der måske ikke starter inde hver gang, men som er lige så vigtige som dem, der gør. Vi har brug for alle, hvis vi skal nå vores mål, siger Nicholas Marfelt og slår armene ud mod holdkammeraterne, der er blevet »dødbolds-færdige« og for nogles vedkommende trisser småsnakkende i bad, for andres vedkommende fortsætter med at skyde på mål og lege med bolden.

- Folk er glade, og der er kamp om pladserne. Det er, som det skal være - og det er faktisk lidt underligt: Selv om jeg jo ikke har skiftet arbejdsplads, så føles det som et andet sted at møde ind, end det var før sommerferien. Der er kommet et helt andet miljø, og det er helt blevet klart sjovere at gå på arbejde, siger venstrebacken og får - hvis ikke det er sved fra »Lindbergs lidelser« - næsten helt våde øjne:

- På andendagen efter sommerferien kom Daniel (Agger) over til mig og sagde, at det eneste han regnede med, at jeg skulle, det var at fise om og ned langs den sidelinje - og det er jo lige det, jeg allerhelst vil og er bedst til. Så det er bare så fedt.