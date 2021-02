Marfelt er henrykt

Nicholas Marfelt regner med at træne lidt med holdkammeraterne fra tirsdag. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 12. februar 2021 kl. 23:15 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Han er først født i 1994 - fem år efter, at den udgik af det danske møntsystem. Men Nicholas Marfelt smiler alligevel over hele femøren sådan en råkold omend solbeskinnet torsdag eftermiddag, mens han sidestepper rundt i en halvcirkel og header til den fodbold, som en af HB Køges behandlere kaster op i luften. Igen og igen.

Venstrebacken er tilbage på kunstgræsset på Capelli Sport Stadion, hvor holdkammeraterne har en næstsidste træning inden sæsonpremieren mod Hobro lørdag. Og det er han kun godt fire måneder efter, at han gennemgik en en større knæoperation, hvor en »flænget« menisk blev ordnet og en hulens masse løsreven brusk fjernet.

- Det går rigtigt godt, og det er i det hele taget gået bedre end forventet gennem hele forløbet. Jeg er langt foran, hvad de mest optimistiske læger sagde. Prognosen lød på op til ni måneders pause, og at jeg aller-allertidligst ville være i stand til at træne med efter seks måneder.

- Lige nu er der gået under fire en halv måned, og planen er, at jeg er med i noget possesion-bold på mandag. Altså sammen med de andre, hvor de rent faktisk kan komme til at »gå til mig« i nærkampe, siger Nicholas Marfelt og lader sig ikke slå ud af, at cheftræner Auri Skarbalius har overhørt hans ord og fortæller ham, at mandag er fridag, så dén plan må han lige revidere med én dag til tirsdag.

Nicholas Marfelt griner bredt i disse dage.



- Går det godt, så tager vi stilling til, hvad der så skal ske som det næste. Men et bud er, at jeg kan være klar til kamp midt i marts måned. Det føler jeg selv er realistisk, men det kræver selvfølgelig, at der ikke kommer tilbageslag.

Han kom til HB Køge i sommer som en bærende spiller, der skulle være med til at løfte den unge trup efter blandt andet tre år i Superligaen for SønderjyskE dog afbrudt af et halvt års lejeophold i Sparta Rotterdam.

Han indfriede i den grad forventningerne og scorede i sin debutkamp i 2-1 sejren hjemme over Hvidovre i sæsonpremieren - men til træningen mandagen efter gik det galt med knæet. I første omgang sad han »kun« over i næste kamp i Esbjerg, men efter at have kæmpet sig gennem kampen i Kolding var den helt gal, og lægerne havde efter deres kikkertundersøgelser endog meget svært ved at forstå, at han overhovedet havde kunnet komme ind over kridtstregerne i det jyske.

To uger efter var han op operationsbordet og straks tilbage på krykker i klubben for at lægge genoptræningsplaner.

- I starten var jeg lidt nervøs, når jeg skulle give mig i kast med en ny ting, men jeg prøvede mig frem, og det har været som om, at kroppen dagen efter havde sagt til hovedet, at det gik jo godt, og så gjorde jeg samme bevægelse uden at tænke over det.

- Jeg har passet mine ting, og det er selvfølgelig også medvirkende til, at det er gået så hurtigt, siger Nicholas Marfelt og glæder sig til at kunne tage kampen op med sin »vikar«, Lorenzo Burnet, der efter vinterpausen ser ud til have fundet den form, som han efter tre klubløse måneder ikke helt havde i efteråret og var nødvendig for at slå igennem til startopstillingen.

- Der er ikke noget, jeg hellere vil, end komme i gang. Men han ser stærk ud, medgiver Nicholas Marfelt, der med tilfredshed også har noteret sig tilgangen her i det nmyligt lukkede transfervindue.

- Der er kommet flere, der - som det også var planen med mig - skal ind og tage ansvar og give tryghed til de unge, som kan læne sig op af os. Og specielt Mike Jensen og Lasse Petry virker som to spillere, der har lyst til at gå forrest. Det er rart, at vi er blevet flere i den lidt ældre gruppe, siger Nicholas Marfelt.