Mareridt-start for HB Køge

HB Køge har ikke vundet to kampe i træk siden november sidste år under Morten Karlsen.

Desværre for træner Auri og hans hold er det ved at endte galt, for allerede efter et minut og 29 sekunder scorede Fremad Amager, da Olakule Junior Olusegun snød HB Køges Frank Assinki i en duel, og foran mål kom Pierre Larsen til ved forreste stolpe og sendte bolden ind bag Oskar Snorre fra en spids vinkel. 0-1.