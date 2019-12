Jan Magnussen er kommet sig helt over chokket, det var, at han ikke fik forlænget sin aftale med Corvette. Og de kan bare ringe igen, skulle de have lyst til at udnytte hans erfaring fra blandt andet tre Le Mans-titler og senest to amerikanske mesterskaber samt en samlet tredjeplads i de sidste tre sæsoner. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Magnussen var lamslået Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Magnussen var lamslået

Sport DAGBLADET - 21. december 2019 kl. 09:05 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har jo egentlig altid sagt, at jeg ville blive ved, indtil de sparkede mig ud. Det passer så ikke længere - for jeg fik jo sparket. Men jeg har overhovedet ikke lyst til at stoppe.

Jan Magnussen er godt og vel kommet sig over det chok, der ramte motorsportens danske publikum i oktober måned - at han ikke fik forlænget sin kontrakt hos det General Motors-ejede Corvette Racing-team. At det efter 16 år var slut med at have en dansker i den gule Corvette #3.

En nyhed, som - fortæller Magnussen - han selv fik overdraget lige efter det tredjesidste løb i den amerikanske sportvognsmesterskabsserie i slutningen af august.

- Det var en mærkelig tid - ingen andre måtte få noget at vide. Ingen omkring holdet. Det fik de så op til det sidste løb, og det var altså underligt at gå rundt og gøre sig klar. Folk man normalt giver »fist-bump« og et »hey, nu skal vi vise dem« fik en ordenligt krammer.

- Det er 16 år, man har arbejdet virkelig tæt med de mennesker - det er så tæt på at være familie, som det kan være. Der er jo altid - når sæsonen nærmer sig sin afslutning lidt hvisken og tisken rundt omkring, om der er nogle, der stopper eller noget. Men jeg følte slet ikke, at skulle der være det - så skulle jeg være i farezonen.

- Jeg var helt lamslået, da jeg fik det at vide. Da jeg startede hos Corvette, havde jeg da aldrig tænkt, at jeg skulle blive der i så mange år, og de første år var det da sådan lidt »har de været tilfredse og mon jeg får en ny kontrakt«. Men efter så mange forlængelser, så holder man op med at tænke på det.

Siger Jan Magnussen over en kop kaffe i residensen i Roskilde, hvor han nu er fast bosiddende - i hvert fald, når racerløb ikke kalder udenlands, og det håber og satser han på, at de vil gøre i rigt omfang også fremover. Han er trods alt kun 46 år og føler sig langt fra færdig som professionel racerkører.

Der er kommet en læsebrille til hos 46-årige

Magnussen - og hunden Cookieved vist ikke

lige, hvor køn, han er blevet af det.

Foto: Jeppe Lodberg



- Hvorfor det var mig, der røg, har jeg stadig ikke funde tud af - det er mig og Antony (Garcia, medkører i Corvette #3'eren), der har lavet alle de resultater, Corvette har lavet de senere år, mens #4'eren har har fået lidt ud af det, når vi kørte taktisk. Men det er jo et amerikansk team, og det kan være, at General Motors gerne ville have noget mere amerikansk ind i bilerne.

Gætter Magnussen på, og med (gen)ansættelsen af den tidligere holdkammerat Jordan Taylor (med den meget rige far) til »danskerens sæde« er det nok ikke helt ude i rabatten.

- Men det betyder heller ikke så meget, hvorfor. Vi skiltet som venner, og Corvette har været meget loyale hele vejen igennem, understreger Jan Magnussen og nikker enigt til, at han nok ville pakke en kuffert, hvis amerikanerne bede ham kigge forbi.

Men der er også en racerverden udenfor Corvettes trygge rammer - har Magnussen kvikt fundet ud af igen. Han er allerede på plads for LM Racing i den nye danske løbsserie TCR, der afløser hedengange DTC fra foråret - og i sidste weekend var han til rookie-test i Bahrain for High Class Racing i deres prototype 2-racer med henblik på comeback i en LMP2 i årets Le Mans.

En test, og en bil, Magnussen er svært begejstret for.

- Det var fedt at vise, at jeg stadig har det i mig. Og det er fedt at have fået en drengedrøm tilbage. I al den tid jeg har været hos Corvette, har jeg ikke drømt de her drengedrømme om Formel-biler. Hos Corvette er det sådan, at når de siger »spring«, så hopper du.

- Det at jeg var fri på markedet gjorde, at der kom andre slags opkald, end dem, jeg var vant til, og det har åbnet en ny verden for mig igen. Men okay, hånden på hjertet - så var jeg hellere blevet, siger Jan Magnussen og regner med - trods forhåbentlig masser af internationale løb også - at få mere tid til MB Racing, som er det firma, han har sammen med en anden racerkører, Ronnie Bremer, og som er sat i søen dels for at hjælpe danske talenter på vej, dels for at lære fra sig overfor den åbenbart ikke helt lille gruppe af rigmænd m/k, der hellere vil ud på racerbanen selv end på golfbanen.