Jan Magnussen håber at gøre en lige så fin entré ved Le Mans som ved det nylige talkshow med sønnike KEvin. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Magnussen har sæde til Le Mans Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Magnussen har sæde til Le Mans

Sport DAGBLADET - 14. februar 2020 kl. 00:41 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der mangler »bare« lige en invitation fra løbsarrangørerne, så er Jan Magnussen klar til sit Le Mans-løb nummer 22 - i en prototype og med danske medkørere.

Fire gange har Jan Magnussen vundet 24 timers-løbet i franske Le Mans. Alle for Corvette Racing og i GT-klassen - sportsvognene, der bare har at trække ind til siden, når der kommer blæsende en LMP1 eller en LMP2 forbi.

Hvert eneste år siden 1999 har den 46-årige roskildenser været med i et af verdens mest prestigefyldte løb, og siden 2004 for Corvette, som han debuterede for med den første sejr i et hattrick.

Med den manglende kontraktforlængelse efter sidste sæson var der en overhængende fare for, at Le Mans for første gang i dette årtusinde ikke ville få besøg af den »over all« mest vindende danske racerkører.

Lidt løs snak med nogle rige hollændere til GT-klassen var der, og i december måned blev Jan Magnussen så inviteret til rookie-test i Bahrain af det danske High Class Racing i en LMP2'er.

En prototype a la den Panoz, han bumlede rundt med i sine tre første Le Mans-starter - men væsentlig bedre. Og Magnussen kunne i dén grad lide, hvad han prøvede:

- Det var så fedt at prøve. Jeg sammenligner den med den Audi, jeg kørte Le Mans i den gang i 2003. Der er en helt anden kraft i sådan en og en helt anden downforce, end i Corvetten. Det var fedt at være tilbage i en Formel-agtig bil, og det tog ikke lang tid for mig at vænne mig til det, selv om det jo er tusinde år siden sidst, sagde han til DAGBLADET i et juleinterview.

I går meldte High Class Racing så ud, at Magnussen har sagt ja til at køre for dem i deres #20 ORECA 07 Gibson - holdets anden bil i feltet af LMP2-racere.

Sidste år havde High Class én racer med - med danskerne Anders Fjordbach og Dennis Andersen blandt kørerne og med en 11.-plads til følge. De to skal i år forsøge at gøre det endnu bedre, og så er det High Class' plan, at der kun skal være danske chauffører i bil to. Med Magnussen som den første offentliggjorte.

- Nu skal de jo lige have en invitation først, men det er klart, at får de den, så vil jeg rigtigt gerne være med. Det var skide skægt at køre den i Bahrain. Lige nu tror jeg bare, at High Class reklamerer lidt for sig selv i forhold til ACO (den franske løbsarrangør, der sidder med en håndfuld wild cards i forhold til deltagerne sidste år, red).

- Det må være lige op over med de invitationer. En uge eller to måske. Og umiddelbart vil jeg da vurdere, at chancerne for, at High Class får én er ret gode. De var med sidste år med en bil, og de har været med i hele sæsonen og vist, at de vil bruge penge på WEC-serien.

Siger Jan Magnussen om World Endurance Championship for sportsvogne og LMP2'ere, hvor Michael Christensen fra Karlslunde er verdensmester for Porche og GT'erne - og serien, som Magnussen selv skal deltage i de to næste afdelinger i.

Inviteret af sit gamle team Corvette til at køre i den nye C8'er, som Magnussen selv har været meget involveret i udviklingen af.

- Jeg sidder faktisk lige at venter på at komme i simulatoren. I weekenden tager vi til Austin og kører så løbet næste weekend (seks timers løb på Circuit of the Americas, COTA). Det er superfedt at være tilbage hos teamet, få hilst på dem allesammen og fået en masse up to date på C8'eren, siden jeg stoppede, siger Jan Magnussen, som yderligere skal køre 1000 Miles-løbes på Sebring-banen i Florida.