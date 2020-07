Magnussen efter gennemvåd kvalifikation: Det var fedt

Det er ordet, Kevin Magnussen sætter på sin oplevelse af at køre lørdagens Formel 1-kvalifikation i Østrig i tungt regnvejr.

- Det var fedt.

- Jeg synes jo, det er sjovt at køre i regnvejr. Man skal improvisere og lige pludselig opfinde en ny måde at køre på. Og jeg ved, at mange af de andre kørere også synes, det er fedt, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han slap med nød og næppe videre fra den første kvalifikationsrunde, Q1, til den anden.

Det skyldtes ikke mindst, at Antonio Giovinazzi til allersidst måtte parkere sin beskadigede Alfa Romeo et farligt sted på banen, så det fremkaldte rødt flag, og nogle af kørerne derfor ikke nåede at krydse målstregen en sidste gang og dermed ikke satte en sidste hurtig tid.

Men i anden kvalifikationsrunde sluttede Kevin Magnussen sidst af alle og havde ikke mere at skyde med.

- Jeg kørte mange omgange med nogenlunde samme tid, så jeg tror ikke, der var så meget mere at hente, desværre, siger han til TV3+ og peger på et selvforskyldt problem.

- I de her forhold kunne man godt bruge downforce (styrken af vejgreb, red.), men den havde vi taget af, fordi vi ikke kører så hurtigt ned ad langsiderne. Og det var ikke optimalt, da det så blev regnvejr, siger Kevin Magnussen.

Med sin 15.-plads i kvalifikationen starter han et stykke foran teamkollega Romain Grosjean.

Han kørte af banen tidligt i Q1 og kom efter sin tur i pit ikke ud igen.