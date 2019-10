Mads Pedersen kommer først over målstregen med en sat Tretin og Küng kiggende på bagved. Foto: Nigel Roddis/Ritzau Scanpix Foto: Morten Sørensen/Nigel Roddis/Ritzau Scanpix

Mads P. frygtede krampe

Mads P. frygtede krampe

Sport DAGBLADET - 01. oktober 2019 kl. 13:11 Af Anders Kamper

I et par døgn er Tølløse-drengen Mads Pedersen blevet fejret godt og grundigt efter VM-triumfen søndag aften i England, og tv-billederne fra Harrogate er cykelhistorie for evigt.

I finalen til allersidst var Mads Pedersen så træt, at han frygtede krampe i spurtduellen med Trentin, der trådte an.

Det fortæller verdensmesteren i et interview lavet mandag med cykelsitet Veloropas podcast, der har Claus Elming som vært og Kim Plesner og Stefan Djuurhus som eksperter.

Måtte med på hjul Til allersidst sad Mads Pedersen sammen med Matteto Trentin og Stefan Küng og skulle sprinte om sejren efter 261 kilometers kørsel og regn og sjask. Seks en halv time på cyklen blev det til.

- Da Trentin kørte til sidst, tænkte jeg bare, at jeg måtte med på hjul. Jeg havde en god fornemmelse af, at jeg nok skulle få ram på Küng i en spurt, så da Trentin åbner håber jeg bare, at jeg ikke får krampe for at ryge med ham. Hvis jeg fik det, ville jeg blive nummer to, og det ville jeg også have været ovenud lykkelig for, men da der ikke var kramper at mærke, så prøvede jeg. Hellere forsøge og dø med 50 meter til mål end bare at sidde bag ham og blive nummer to, fortæller Mads Pedersen.

- I sidste ende bar det frugt at give det chancen, konstaterer han.

Var ved at blive sat På den sidste lange stigning forinden var Mads Pedersen ved at blive sat, men han holdt fast.

- Küng lagde et hårdt pres nede fra bunden, og han vidste vist godt, at det var hans chance for at vinde VM, og jeg tænkte: Hold kæft, jeg var så presset der langt udover alle min grænser: Mads, for fanden, mand, det er det største cykelløb du kører, tænkte jeg, for at få en medalje med hjem, og hvis du bliver sat her, så kommer de op bagfra. Jeg skulle bare med op, og der var et gap på fem meter, og der måtte jeg æde lorten og bare spurte op til dem og så få en lille pause på nedkørslen, fortæller Mads Pedersen.

Han fortæller også om situationen, hvor hollænderen Mathieu van der Poel gik kold i udbruddet med 12 kilometer igen. Helt kold.

Verdensstjerne gik kold - Jeg tænkte, om han havde en knækket kæde eller et eller andet, for pludselig stoppede han bare. Det overraskede os alle, at han eksploderede så hårdt, men det fortæller, hvor ledt et cykelløb, det var. Selv en verdensstjerne som ham "kolder" fuldstændig. Han havde ikke uheld, men der var bare slukket. Jeg tænkte "fuck, hvad sker der her", og så begyndte Moscon (Gianni, red.) at føre som død og helvede, og det var fint for mig, for så var jeg forholdsvis sikker på at få en mindst en bronzemedalje, fortæller Mads Pedersen blandt andet i interviewet med Veloropa.

Han endte med at vinde og skrive sig ind i cykelhistorien for evigt.

