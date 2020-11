Maddie Pokorny med blomster og sølvting som bevis for, at hun var oktober måneds bedste spiller i Kvindeligaen. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Maddie månedens bedste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Maddie månedens bedste

Sport DAGBLADET - 11. november 2020 kl. 01:50 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

HB Køge-cheftræner Peer Lisdorf har - nedlukket Liga og pokalturnering til trods - stadig sine spillere til træning. Således også i aftes, hvor han indledte seancen med at samle tropperne i en rundkreds, hvorpå han headede bolden hele raden rundt, frem og tilbage, frem og tilbage.

Det gik forbløffende fint, og så blev Maddie Pokorny sat til at gøre det samme. Det gik ikke helt så godt - men dog bedre end det gik hende med at huske at spørge cheftræneren om, hvorfor hun lige skulle gennem den øvelse. Så det måtte Lisdorf - på kantspillerens vegne - spørge sig selv om, og han havde heldigvis også svaret:

Det var for at få hende ind i rundkredsens midte, så et par folk fra DBU kunne listende ubemærket ind i flokken med blomster, en et-eller-andet kunstnerisk af sølv og en lille tale i anledning af, at hun er blevet kåret som »månedens spiller« for oktober måned, der blandt andet bød på den meriterende 5-0 sejr over Brøndby via blandt andet to mål af Maddie Pokorny.

- Det er flot - ikke bare af Maddie, men af hele holdet, at vi får spillere på månedens hold. Og fortjent nok, at Maddie bliver månedens spiller - hun er et energibundt og kommer altid til træning i godt og smittende humør. Og så er hun en ener for os, der afgør kampe og ikke er til at fange for modstanderne. Det er jo lige før, at hun er hurtigere med bold end uden, sagde Peer Lisdorf, der sender sine spillere på juleferie den 10. december på duksepladsen i Ligaen.

- Det regnede jeg ikke med, at vi ville, da vi i juni måned kvalificerede os til Ligaen. Men med den passion og arbejdskraft der er blevet vist på træningsbanen, så er jeg ikke overrasket over, at vi ligger nummer ét, siger Maddie Pokorny, der mere end gerne havde nappet hjemmekampen mod FCN og den oprindeligt planlagte tur til Fortuna Hjørring i den kommende weekend med.

- På en skala fra ét til syv, så er jeg skuffet til »10« over, at sæsonen er stoppet før tid. Vi var inde i en stime, føler jeg. Men vi må bare sørge for, at vi kommer endnu stærkere tilbage efter ferien. Vi kan jo nok ikke overraske nogle af holdene mere med, hvordan vi spiller - men vi kan komme med endnu mere energi og presse de andre endnu mere, og så kan vi forhåbentlig blive på toppen. Det er min plan, og næste mål må så være at gøre det godt i Champions League, lyder det fra Maddie Pokorny.