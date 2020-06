Heidi Johansen med Nicolai Larsens målmandstrøje fra Kvindernes Internationale Kampdag i marts. Foto: HB Køge

Målmandstræner rørt over overraskelse

FC Nordsjælland målmand Nicolai Larsen sørgede sammen med HB Køges stab for lidt af en overraskelse til målmandstræner Heidi Johansen i forbindelse med onsdagens hjemmekamp mod FC Fredericia.

Her fik Heidi Johansen nemlig overrakt den målmandstrøje, som Nicolai Larsen var iført for FCN på Kvindernes Internationale Kampdag i marts. Her optrådte FCN´s Superliga-, Kvindeliga- og en række ungdomshold i trøjer med navne på deres kvindelige idoler på ryggen.

Superligamålmand Nicolai Larsen stod i en trøje med H. Johansen påskrevet. Dette som en hyldest for at være den første kvindelige fodboldtræner i dansk herrefodbold, hvilket Heidi er i HB Køge.

- Hun har så meget erfaring fra sin egen karriere som landsholdsmålmand, som hun kan bruge som træner for både kvinder og mænd. Hvorfor skulle den ekspertise ikke kunne komme begge køn til gode? Målmandsspillet bør være det samme, og det er hun i gang med at bevise, sagde Nicolai Larsen om dengang om baggrunden for sit valg.

Ifølge HB Køges hjemmeside var det »en rørt målmandstræner, som stolt og glad tog mod trøjen«.

- Jeg var mega overrasket over at få den anerkendelse. Normalt tænker jeg ikke så meget over at skulle være en rollemodel. Selvfølgelig vil jeg gerne være et godt forbillede, men jeg har ikke tænkt over, at det kunne skabe så meget røre at være first mover som kvinde i herrernes fodboldverden. På den måde synes jeg, at det er stort, når en af landets topmålmænd nævner mig i den forbindelse - det er jeg meget stolt, taknemmelig og beæret over, siger hun til klubben.

- Jeg har det sådan, at jeg håber på at kunne skabe noget fokus på, at man kan hvad man vil og at man skal tro på sig selv. Og det er ikke kun i fodbold. Det kræver selvfølgelig hårdt arbejde, men man skal gå efter det. Hvis man har en drøm, skal man bare kaste sig ud i det og ikke lade sig begrænse af køn, alder, hudfarve eller andet", siger Heidi Johansen.

Hun komm til HB Køge 1. januar 2019 og aftalen mellem parterne blev forlænget i december.

- Vi er rigtig glade for at have Heidi Johansen hos os. Heidi har været rigtig god for både ungdom og førsteholdet. Hun har i den grad levet op til de forventninger, vi havde til hende. Det var derfor naturligt at forlænge samarbejdet, sagde adm. direktør Per Rud dengang.

- Med sin stærke personlighed er hun nemt faldet til i denne »mandeverden« og er faldet naturligt ind i gruppen, sagde Rud.

I HB Køge har Heidi Johansen ansvaret for træningen af førsteholdets målmænd, hvor hun også indgår i trænergruppen med Auri og Kim Daugaard.

Derudover har hun også et stort ansvar i ungdomsafdelingen, hvor Johansen har det overordnede ansvar for træning, udvikling og planlægning af de talentfulde målmænd i klubben.