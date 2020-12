Dino Karjasevic er ny angriber i Roskilde KFUM, hvor han er startet og er i gang med en tidlig preseason. Foto: Anders Kamper

Målmager med selvtillid i KFUM

Sport DAGBLADET - 10. december 2020 kl. 15:23 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Dino Karjasevic fortæller selv:

»Jeg har altid scoret mål, og det er fedt at score. Som barn startede jeg i Allerød Fodboldklub. Derfra spillede jeg hele vejen op, og jeg har altid været angriber. Efter U17 kom jeg ikke rigtig i betragtning til U19-holdet i Allerød, der var ret godt, men 2. holdet i serie 2 manglede altid spillere. Træneren, Muhammed Keskin, sagde så, at jeg bare kunne droppe ungdomsfodbold og spille senior tidligt. Det gjorde jeg. Han gav mig chancen for at spille fast hver weekend, og efter et par år blev Dennis Foss 1. holdstræner i klubben vinteren 2014, og Allerød lå tredjesidst i sjællandsserien. Han så mig til nogle træninger og kunne godt bruge mig. Siden spillede jeg fast, og Kim Kristensen kom til som assistenttræner, og de to har givet mig chancen og lært mig meget. Blandt andet om, hvad der er vigtigt, når man ikke er så stor, men i stedet skal bruge sin fart og teknik. Det takker jeg dem for i dag.

Vi rykkede fra tredjesidstepladsen den vinter til at blive nummer tre om sommeren, jeg scorede ni mål, og vi rykkede op i danmarksserien. Året efter rykkede vi dog ned igen med et brag, men kom op i sommeren 2018, hvor jeg scorede 33 mål i sjællandsserien i 18 kampe.

Jeg tog til Hillerød for at prøve 2. division, men det blev ingen succes, så efter et halvt år tog jeg tilbage til Allerød og scorede ni mål i halvsæsonen. Sidste vinter tog jeg så til Skovshoved, hvor jeg fik chancen og scorede fire mål i foråret og fem i efteråret.

For mig handler fodbold om vilje. Jeg har villet fodbold meget mere end mange andre, og viljen har drevet mig enormt meget. Jeg slog jo ikke igennem i ungdom eller de første seniorår, men så kom Dennis til, og det ændrede på det. Jeg elsker den udfordrende spillestil med at sætte en mand, og det var fedt at komme op som ung i serie 2 og score mod voksne mænd.

Jeg er altid blevet brugt som angriber eller kant, og mit mål i hver sæson er at blive topscorer uanset, om det er danmarksserien, 2. division eller serie 2. Jeg er ikke bange for at sige, at jeg vil være topscorer på mit hold og dernæst i den række jeg spiller.

Dinos ene læg.



Jeg har holdt ord i stort set alle årene. Det er blevet så udbredt, at man ikke tør tro på sine egne evner i fodbold, hvor mange skjuler sig. Sådan er jeg ikke, og det var derfor, Skovshoved og nu Roskilde KFUM har hentet mig, og andre klubber har også været der. Jeg er tilfreds, når mit hold gør det godt og jeg er topscorer! Det vil jeg have lov holde fast i.

Jeg kom til Danmark fra Bosnien i 2000, da jeg var syv et halvt år. Der var krig dernede, og min far døde to uger før jeg blev født. Min mor flygtede herop fra Tuzla med mig og mine fire søskende, hvor jeg i midten. Efter 11 timer fik vi opholdstilladelse i Danmark. Vi boede i Sandholmslejren, flyttede meget kort til Middelfart, men kom efter en måned til Allerød. Jeg har haft det godt og været glad for at bo her. Det var vigtigt for min mor, at vi lærte at tale dansk og blev integreret fordi hun var så taknemlig for, at vi så hurtigt fik lov til at blive her.

Fodbold har altid betydet meget for mig. Den er mit frirum, og med den barndom og uden en faderfigur, så er det bare fedt at have fodbold at gå til, om det regner eller er snevejr. Bare at komme ud. Jeg har altid være meget passioneret om min fodbold, og når vi tabte til en anden klasse i skolen i et frikvarter, kunne det nage mig en hel dag, indtil vi fik revanche. Jeg har et vindergen i mig, og jeg er en dårlig taber, og humøret har ikke altid været det bedste, når jeg har tabt, og der er jo pres på, når man ligger i bunden som i Skovshoved. Det har været hårdt, men lærerigt på mange måder. Det nytter jo heller ikke at hænge med hovedet.

Efter kampen mellem Skovshoved og KFUM i oktober kom Stefan Håkansson hen til mig på vej mod omklædningen og lagde armen om min skulder og spurgte, »hvornår skal du spille for mig?« Det var den allerførste kontakt mellem os. Efter den sidste kamp kom så en mere konkret henvendelse fra KFUM. Deres spillestil, hvor de tror meget på sig selv, kan jeg godt li´. Det tiltaler mig. De kom med en to-årig kontrakt og har et fornemt setup med »fysser«, gode forhold og en god træner. Alt er bare professionelt organiseret på trods af, at det er en oprykker. Det er sikkert også godt andre steder, men jeg kunne mærke i KFUM, at jeg ikke er hentet for at være breddespiller. Jeg skal score mål og være med til at sikre, at vi bliver i 2. division og på længere sigt spille der, hvor det er rigtig sjovt. Det har jeg søgt. Jeg vil spille et sted, hvor man tror på mig og hvor jeg ikke skal bevise mig hver evig eneste dag. KFUM ved, hvad jeg kan og at jeg ikke er en »Lottokupon«. Vi har et stærkt hold efter jul med den trup, der er nu.

Vi er allerede godt i gang, og alle har det samme mål, men vi skal holde begge ben på jorden. KFUM er en fed klub, og flere af spillerne kender mig fra kampene mod Allerød og Skovshoved. Vi er faldet i hak, og det virker som en klub i harmoni. Jeg var været sindssygt glad, siden jeg startede.«

Jeg har også aftalt med KFUM, at jeg får nummer ni på ryggen. Jeg har et ni-tal tatoveret på mig læg med en krone over. Nummer ni er for mig en rigtig angriber, og det nummer har haft siden Allerød og fik det også i Skovshoved. Det var ikke en betingelse for at komme til KFUM, men meget tæt på. Det var prikken over i´et, og da det hele var ved at blive underskrevet sagde jeg, at »vi må finde en løsning, så jeg får nummer ni«. Det gik de med til. Emre Selvi må så afgive nummeret. Luka Dumic spiller med nummer 19, og han har også rødder i Bosnien. Det er meget sjovt.«