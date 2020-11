Jubril Adedeji var tæt på af afgøre kampen i overtiden, men det lykkedes ikke. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Målløst i Køge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Målløst i Køge

Sport DAGBLADET - 01. november 2020 kl. 15:24 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

HB Køge og Skive gav hinanden en intens affære søndag eftermiddag, men ingen af holdene formåede at finde vej til netmaskerne i opgøret, der således sluttede 0-0.

Skive havde før kampen ikke fået et eneste point på udebane i sæsonen, men det var ikke til at se, for vestjyderne lagde friskt fra land og styrede slagets gang i begyndelsen.

Og efter otte minutters spil var det nær gået galt for HB Køges anfører Eddi Gomes, som langt om længe var i startopstillingen efter sin langtidsskade. Gomes skulle tydeligvis lige spilles varm, for kort uden for eget felt tabte han bolden til Skives Oliver Haurits, som kom til en farlig afslutningsmulighed - men skuddet manglede dog kvalitet.

Der skulle gå på den gode side af et kvarter, før hjemmeholdet for første gang viste tænder. Efter to på hinanden følgende hjørnespark fra Valon Ljuti var Martin Koch tæt på at komme til hovedstødshcancer midt for mål, men begge gange fik han ikke fart i bolden.

I 1. halvleg blev det i det hele taget mest til halve chancer til HB Køge, som da Mark Gundelach slap fri på kanten efter en fin bold fra Magnus Häuser. Gundelachs følgende indlæg så ud til at være helkikset, men en Skive-forsvarer ramte ikke bolden, og så røg den lige hen til en fri Martin Koch. Koch blev dog så overrasket over at bolden i det hele taget nåede frem, at han ikke fik en ordentlig afslutning på.

Til gengæld var der batre spillet 10 sekunder af 2. halvleg, før HB Køge for første gang i kampen kom til en rigtig stor chance. Skive-forsvaret var slet ikke rigtig kommet på plads endnu, så Stephan Petersen fik god plads til at drive bolden frem ad banen, inden kuglen i sidste ende landede for fødderne af en helt fri Marius Elvius midt i feltet. Elvius havde plads nok, men sparkede helt skævt i bolden som sejlede flere meter forbi.

Den hæsblæsende start på 2. halvleg skulle dog ikke vise sig som en tendens. For den næste lange periode i kampen blev ganske søvndyssende - lige indtil Skives André Bjerregaard efter 61 minutter nærmest ud af det blå stod helt fri i HB Køges felt. Men hans halvflugter sneg sig akkurat uden om fjerneste stolpe.

Prompte reagerede HB Køge-træner Auri Skarbalius med en tripleudskiftning, men det tilførte ikke i første omgang stor farlighed. Tværtimodd var det i stedet endnu en gang Skives Bjerregaard, som efter indlæg fra venstre var meget tæt på en scoring. Men hans hovedstød fra en 7-8 meters afstand blev flot pareret af Oskar Snorre i målet.

I den anden ende kom Noble Okello med et kvarter igen frem til en næsten lige så stor mulighed, men fra samme afstand blev hans indersidespark afrettet af en Skive-fod. Mark Gundelach sparkede lige over mål et minut senere.

I kampens overtid var Jubril Adedeji tæt på at skabe sidste-sekunds-jubel i Køge: Hans skruede spark fra kanten af feltet havde retning mod målhjørnet, men blev tæt under mål snittet af Jacob Dehns pandebrask, så den røg uden om mål.