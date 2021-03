Lyster knæopereret

Marc Lyster - her mod Hillerød i efteråret - er blevet opereret i venstre knæ. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 19. marts 2021 kl. 17:55 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

175 førsteholdskampe står 26-årige Marc Lyster noteret for i Roskilde KFUM-trøjen, og der kommer til at gå en rum tid, inden han kan marchere videre mod næste hundredekamps-jubilæum.

Lige i øjeblikket kan han faktisk dårligt gå - eller han må helst ikke gå for meget omkring, for torsdag var han forbi Gildhøj Privathospital i Brøndby for at blive kikkertopereret i sit venstre knæ.

- Der var to ting, de var i tvivl om efter scanninger tidligere: Den indvendige menisk, der viste sig at have det bedre end forventet, og hvor det derfor kun var nødvendigt med lidt oprydning derinde. Og så den udvendige menisk, der var værre end forventet, og hvor de så har fjernet en tredjedel af den, fortæller Marc Lyster, der var bedøvet fra hoften og ned under kikkertoperationen, så han kunne fint og på en tv-skærm følge med i, hvad kirurgen lavede.

- Det er jo lidt som at male derhjemme - der går en masse tid med at dække af og ingen tid med malerrullen. Selve operationen tog vel et lille kvarter, og den gik godt - sagde de i hvert fald, siger målmanden, der kom til Roskilde KFUM som 17-årig fra HB Køge og har været førstevalg i buret nærmest lige siden.

Dog var der en del kampe i den første sæson i 2012-13 i sjællandsserien, han måtte melde fra til, da arbejdet ved siden af bolden lå i weekenderne. Og så var der lige for fem år siden, hvor det var højre knæ, den var gal med.

- Der fjernede de ikke noget af menisken, men det var samme tur. Den gang gik jeg for til den i genoptræningen, og så hævede knæet op til dobbelt størrelse, og så var det forfra. Men det har jeg så forhåbentlig lært af.

- Jeg har fået besked på at ligge med benet oppe de næste dage og har fået nogle øvelser, jeg skal lave, og så må jeg begynde at cykle ned af bakke om en uges tid. De har forberedt mig på, at der går otte uger, inden jeg må begynde at lunte, og så kan jeg jo godt se, hvad datoen hedder.

Siger Marc Lyster henvisende til, at forårssæsonen i 2. division varer indtil 5. juni, medmindre der kommer nye coronanedlukninger.

- Jeg håber, at det kan gå lidt hurtigere end de otte uger. Om jeg så når at blive klar til de sidste kampe, er én ting - men jeg har i hvert fald som mål, at jeg vil være tilbage i fuld træning, inden sommerferien, siger Marc Lyster.