Lyngby-profil ejet af Brøndby: Det var en speciel kamp

I vinterens transfervindue var det ingen hemmelighed, at Brøndby arbejdede på at overbevise Lyngby om at afbryde lejeaftalen og sende Corlu retur til den københavnske vestegn.

Selv var offensivspilleren interesseret i at spille foråret i gult og blåt, men sådan blev det ikke. Lyngby efterlevede sin ret til at beholde Corlu - og søndag var han med, da Lyngby tabte 0-1 til netop Brøndby.

- Det var selvfølgelig meget specielt. Folk ved, at jeg har en fortid i Brøndby - og en fremtid. På den måde har det været en speciel kamp, siger Rezan Corlu.

Der har været stor fokus på den 22-årige profil op til opgøret, for det var et reelt spørgsmål, om han nu også kunne fokusere på at levere til sit topniveau mod den klub, han skal spille for fra sommer.

- Det har været nyt for mig med al den fokus, men jeg har faktisk bare prøvet at lade være med at tænke på det, og da kampen gik i gang, tænkte jeg ikke på andet end at hjælpe mit hold, siger han.

Lyngby-cheftræner Christian Nielsen afviser at have skænket det den mindste tanke at udelade Corlu til den specielle kamp.

- Har vi sagt A, må vi også sige B. Da vi valgte, at Rezan skulle fortsætte hos os, så var det, fordi han skulle have en aktiv rolle. Hans tidligere præstationer har talt for sig selv, så for os var der ingen overvejelser, siger Nielsen.

Selv var Rezan Corlu ikke i skyerne over sin indsats i Brøndby, hvor han da også var mere eller mindre usynlig.

- Det var ikke min bedste indsats, men jeg synes også, vi som hold havde det svært - det hænger sammen. Jeg kan ikke bære holdet alene.

- Jeg har spillet mange gode kampe, så jeg synes, det er okay. Det står og falder ikke med den her kamp, siger Corlu, som garanterer, at han først til sommer begynder at tænke på Brøndby.

Christian Nielsen havde ikke mange fingre at sætte på unge Corlus indsats i Brøndby.

- Jeg har set bedre kampe fra Rezan, men vi ved, at det på alle måder var en svær kamp for ham i forhold til kulissen og den omtale, der har været, men jeg synes, at han med sin indsats betalte tilbage for den tillid, vi har vist ham. Han gjorde det eksemplarisk, siger Nielsen.

Også Lyngby-anfører Nicolai Geertsen havde svært ved at finde huller i osten.

- Rezan er gået fint til tingene og er Lyngby-spiller ligesom alle os andre. Han har været motiveret, og jeg har ikke kunnet mærke noget på ham.

- Jeg kender Rezan godt nok til at vide, at han godt selv ved, han kunne have spillet bedre, men det er svært. Han fik ikke så meget at arbejde med, men han er en pissedygtig spiller, og vi er meget glade for ham, siger Nicolai Geertsen.