Martin Lundkvist er ny direktør i Bordtennis Danmark. Foto: Johnny Abrahamsen/Flip Visuals

Lundkvist stiger til tops

Sport DAGBLADET - 27. september 2019 kl. 18:18 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han har været træner og sportschef i Roskilde Bordtennis, han har været landstræner, og de seneste måneder har Martin Lundkvist stået i spidsen for arbejdsgruppen, der har tegnet et nyt organisatorisk kort over det, det i dag hedder Bordtennis Danmark.

1. november stopper Lundkvist så som selvstændig konsulent for at blive direktør i det, der tidligere Danmarks Bordtennis Bordtennis Union, men altså skiftede navn 1. juni.

Bordtennis Danmark skal mod nye tider under en ny ledelse, og Martin Lundkvist fra Roskilde får en central rolle.

De lokale unioner er nedlagt, og det giver blandt andet ham en mere direkte mulighed for kontakt med klubber over hele landet, når de skal have besøg eller hjælp. Og begge dele er der brug for i et forbund, der bløder medlemmer blandt børn og unge, men har stor tilgang af spillere +40 og +60 år.

- De gamle »nisser« strømmer til, og det er fint, men vi skal have gjort noget for at tiltrække og fastholde børn i alle aldre. De skal have et tilbud, hvor det er sjovt og hvor de føler sig se og er velkommen i klubberne. Uden den tilgang, ingen elite, og hvis det fortsætter, så går bordtennissporten mørke tider i møde.

- Det står allerøverst på min dagsorden at få stoppet tilbagegangen og at tiltrække børn. I rigtig mange klubber fungerer det fint, men der er også mange steder, hvor det ikke fungerer, og der skal de have hjælp, siger Martin Lundkvist netop ankommet til Svaneke på Bornholm, hvor der i weekenden er strategiseminar for Bordtennis Danmarks ledelse.

Martin Lundkvist fremhæver Roskilde Bordtennis som et sted, hvor det er lykkedes at få tilgang af børn og unge og svarer på spørgsmålet, hvordan det er lykkedes at skabe et »kvalitetstilbud« i klubben.

- Jeg siger det ikke kun fordi jeg selv kommer fra Roskilde, men klubben er virkelig kommet fra kælderen og op i lyset. Det handler om at skabe og danne fælleskaber og tage imod en otte-årig ny spiller, hvor man inviterer ham eller hende med ved hjælp af nogle pædagogisk kompetencer, der gør, at spilleren føler sig velkommen og ikke bare bliver placeret ved et bord og træner, siger Martin Lundkvist.

- Det kræver nærvær, at man bliver set og mødt, og så skal man have gode trænere også. Det hele hænger sammen, og man er god til det i Roskilde, på Amager, i København og Hillerød og andre klubber. Mange skal så have hjælp og besøg, og her kommer vi fra unionen på arbejde. Vi skal have vendt billedet, siger Lundkvist stålsat.

Han var i kamp med 34 andre ansøgere, og selv om han var formand for styregruppen omkring den nye struktur, vil han ikke høre tale om, at han har fået direktørjobbe foræret.

Bordtennis Danmarks formand, Anders Mølgaard, er overbevist om, at den nye direktør er "overordentlig kompetent".

- Man behøver ikke være sammen med Martin i mange minutter, før man mærker det smittende engagement og det høje energiniveau. Et engagement og en energi, som Martin får brug for, når han sammen med vores øvrige ansatte og alle de frivillige ledere skal løfte de mange daglige opgaver og samtidig indfri det potentiale, som BTDK står med, siger Mølgaard.

- Der var et stærkt og meget bredt ansøgerfelt og vi er glade og stolte over, at så mange kompetente personer har fundet BTDK så interessant, at de valgte at søge om jobbet som direktør hos os, siger formanden.

Martin Lundkvist har været selvstændig konsulent i 15 år indenfor ledelse, organisation og strategi.

Den verden forlader han nu for at blive øverste chef i Bordtennis Danmark.