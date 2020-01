Se billedserie TMS-kvindernes cheftræner, Thomas Brønd. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Lokale trænere i chok over Danmarks EM

Sport DAGBLADET - 17. januar 2020 kl. 21:19 Af Kasper Nørgaard Hansen

Det mest ironiske er næsten, at Danmark onsdag røg ud af EM - på den eneste dag i slutrunden, hvor holdet rent faktisk vandt en kamp.

Men sådan går det, når man har skuffet fælt forinden, og spørger man tre af de lokale trænerprofiler fra det sjællandske opland, så var det netop en gigantskuffelse, at de rød-hvide røg ud allerede i gruppespillet. Og ikke bare fordi Danmark har »et navn« og har hentet et hav af medaljer de sidste 10-15 år.

Dalmose: En bet for fansene - Jeg synes ikke, der på forhånd var nogen som helst tegn på, at det skulle komme til at gå, som det gjorde. Men jeg synes, at staben har brugt alt for meget energi på spillere, der var skadet og ikke på de mange fremragende spillere, vi har på landsholdet, som var helt klar. Vi har så vanvittigt god en trup og med de bedste spillere i verden efter min mening - og så giver det ingen mening at tænke så meget på en to-tre skader, påpeger Christian Dalmose, som er træner TMS Ringsted-herrerne.

Han supplerer.

- Det hér er en kæmpe bet for ikke bare spillerne, men lige så meget for Dansk Håndbold Forbund og de mange fans, der var rejst til Sverige. Vi kom som klare favoritter, det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om.

Fredin: Lauge helt væk Træneren for HØJ's 1. divisionsherrer Jesper Fredin er kendt som en rigtig »håndboldnørd«, og det er da også de mere taktisk specifikke aspekter, han bider mærke i, når spørgsmålet om den danske EM-exit kommer op.

- Hvor man kan sige, at Islands-kampen var en marginalernes kamp, og hvor vi mødte et virkelig stærkt hold på dagen, så var kampen mod Ungarn en helt anden snak. Der kollapsede vi ganske enkelt, og havde ikke været for Landin i målet, havde vi jo tabt med otte!

- En Rasmus Lauge var slet ikke til at kende, og hans timing og fintebredde var helt væk. Og efter min mening fik han alt for lang snor. Og så må vi også bare sige, at Ungarn ganske effetivt fik taget Mikkel Hansen helt ud af kampen. Nikolaj Jacobsen er normalt én af verdens bedste trænere, men også han havde en klar offday mod Ungarn, analyserer Fredin.

Brønd: Et antiklimaks Thomas Brønd, som er træner for TMS-kvinderne, er meget enig i ovenstående - og for ham var det største problem, at Danmark blev udtalt overrasket over det ekstremt offensive forsvar i 24-24-kampen mod Ungarn. Opgøret som jo - lad os være ærlig - reelt var dét, der sendte Danmark ud af slutrunden.

- Nu kender jeg faktisk Nikolaj personligt, og jeg har svært ved at tro, at nogen hold tager ham decideret på sengen. Og at Danmark blev tvunget ud i at skulle spille med en playmaker, som nærmest stod helt tilbage i midtercirklen, det evnede de slet ikke, siger Brønd og tager helikopterperspektivet.

- Jeg synes, det er en kæmpe negativ overraskelse, og at de forsvarende verdensmestre er ude efter gruppespillet ved et EM, det er da godt nok bemærkelsesværdigt. Jeg synes ikke, at man skal skyde skylden på det nye format, hvor kun to hold går videre fra gruppen - det synes jeg er fint. Men der er da ikke nogen tvivl om, at for slutrunden er det et kæmpe antiklimaks, at både Danmark og Frankrig er ude, konkluderer han.