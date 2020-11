Stephanie Grundsøe er ikke helt uvant med priser. Ved idrætsfesten i Roskilde Kommune i 2019, blev hun af Elite- og Talentrådet tildelt 40.000 kroner fra Talentudviklingspuljen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Lokal skytte nomineret til kæmpe pris

Riffelskydning ligger ikke højt på barometeret over de mest indbringende sportsgrene i verden.

Og faktisk er én af Danmarks bedste skytter, Stephanie Grundsøe fra Jyllinge, i den situation, at hun lige nu groft sagt betaler for at være riffelskytte - i stedet for at få en fed hyre for det.

Hun er indskrevet på college i USA, hvor hun læser statskundskab og er en del af universitetsskytteholdet på Texas Christian University.

Netop nu er hun dog i Danmark, hvor hun tager et semester som fjernstudie hjemmefra, da coronaen har spredt sig på universitetet.

Det ændrer ikke på, at der selv med et stipendium i ryggen skal betales for en del af undervisningen - og i et land som USA betyder dét en ordentlig sjat penge.

Nu er Grundsøe dog blandt tre nominerede til den årlige pris Bestsellers Olympiske Håb. Efter at over 100 atleter i første omgang blev indstillet, i øvrigt. Og skulle Jyllinge-pigen løbe af med sejren og de 100.000 kroner, der følger med, ja så siger det sig selv, at det vil kunne gøre en afgørende forskel for en collegestuderende ung dansker.

- Det er faktisk mit eget forbund, der har indstillet mig uden at jeg vidste. Og det er jeg selvfølgelig rigtig glad og taknemmelig for nu, siger Grundsøe og føjer til.

- Og at jeg så er kommet så langt, at jeg nu er blandt de tre endeligt nominerede, det er jo kun endnu vildere, og jeg er sindssygt glad for og stolt af den opbakning, som man et eller andet sted har givet riffelskydningen med den hér nominering, siger den 20-årige skytte.

Hvad ville det betyde for dig, hvis du skulle løbe af sted med prisen?

- Det ville betyde alt! Altså med de omkostninger jeg har nu, der ville 100.000 kroner gøre en kæmpe forskel rent finansielt - i hvert fald i en god periode. Og det ville måske give mig lidt mere ro til at kunne koncentrere mig fuldt ud på min satsning om at komme med til OL næste år.

Apropos sidstnævnte har indeværende år været et rent annus horribilis for riffelskydningen som sportsgren. For modsat en lang række af de større sportsgrene, hvor man i et ganske pænt omfang har formået at få afviklet kampe og stævner trods coronaen - så har riffelskydningen ligget fuldstændig stille på internationalt niveau.

- Der har været afholdt DM i 50 meter og i 10 meter luftriffel. Hér blev jeg henholdsvis nummer to og tre, så det var ok. Men derudover har året stået på træning. Ingen World Cups eller nogen som helst andre store konkurrencer i udlandet, færtæller Stephanie.

Dette har selvsagt presset deadlinen for at nå at kvalificere sig til OL væsentligt frem - og realistisk set vil det da også være sensationelt, hvis Grundsøe fra og med start-2021 skulle nå at klare de individuelle kvalkrav til OL. MEN: Danmark har på kvindesiden sikret sig to kvotepladser til OL, og dem er der fire kvinder, der slås om.

Grundsøe er én af dem, og hun tror på tingene.

- Ja, jeg vil mene, at det er realistisk, at jeg bliver én af de to. I mine øjne er det helt klart muligt. Jeg giver den fuld gas for tiden, og det kommer jeg til at gøre, lige til der kommer en afgørelse i foråret, konkluderer Grundsøe.

Inden det kommer så langt er der dog lige en »lille« pris, hun skal forsøge at vinde. De to øvrige nominerede er svømmeren Alexander Aslak og para-dressurrytteren Tobias Thorning, og vinderen bliver afsløret ved den store årlige prisfest på DR - Sport 2020 - d. 2. januar.