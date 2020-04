Jakob Koed på et historisk billede - som nyvalgt formand for to år siden og med poder til træning. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Send til din ven. X Artiklen: Lokal DBU-formand: Har aldrig prøvet noget lignende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal DBU-formand: Har aldrig prøvet noget lignende

Sport DAGBLADET - 17. april 2020 kl. 18:48 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange danskere inden for alskens brancher havde nok håbet på, at Statsministeriets pressemøde i går eftermiddags ville byde på noget mere konkret, end det der rent faktisk viste sig at blive tilfældet.

Ikke mindst inden for fodboldens verden, hvor man fra Superligaen og langt ned i de laveste rækker sukker efter at kunne få nogle konkrete datoer for, hvornår sæsonen 2019/20 (forhåbentlig) kan genoptages.

I stedet arbejder fodbold- unionerne lige nu i høj grad med »scenarier« - dette er blevet lidt af et yndlingsord i fodboldens verden - for, hvornår bolden atter kan trille og støvleknopperne få græs mellem sig. Dette afhænger naturligvis af, hvor længe det gældende forbud på forsamlinger større end 10 mand varer ved.

Foreløbig har regeringen fastsat en datogrænse, der hedder 10. maj - og den håber hele fodbolddanmark nu får lov at stå, for så kan det betyde fodboldkampe kort derefter. Godt nok uden tilskuere, men alligevel. Hos DBU Sjælland har man på sin hjemmeside fremlagt seks foreløbige scenarier for genåbningen af sæsonen. De ser således ud.

Lockdown ophævet:

* Inden mandag 11. maj: Turneringsstart 16.-17. maj.

* Inden mandag 18. maj: Turneringsstart 23.-24. maj.

* Inden mandag 25. maj: Turneringsstart 30/5, 31/5 eller 1/6.

* Inden mandag 1. juni: Turneringsstart 6.-7. juni.

* Inden mandag 8. juni: Turneringsstart 13.-14. juni.

* Inden mandag 15. juni: Turneringsstart 20.-31. juni.

- Scenarier er ikke fakta

Det er dog i den sammenhæng absolut vigtigt at nævne, at alle disse datoer netop er foreløbige. Det fastslår DBU Sjællands formand, Jakob Koed, flere gange, da vi fanger ham tirsdag eftermiddag.

- Scenarier er ikke fakta, scenarier er bud på fremtiden, som den kan komme til at se ud. Det er lidt spekulationer det hele, siger han. Og uddyber dernæst:

- Og én ting er, hvornår vi kan starte sæsonen op igen, noget andet er, hvad vi kan starte op. Er det med hele det eksisterende kampprogram eller for eksempel med et nødprogram. Igen er der mange scenarier.

- Vi har simpelthen valgt den tilgang, at vi lige nu prøver at arbejde med alle de sandsynlige muligheder, der er. Problemet er bare, at jo tættere vi kommer på sommerferien, og jo mere politisk »uro«, der kommer i takt med, at coronatallene går den rigtige vej - jo mere er vi nok lidt i venteposition med, hvad vi melder ud, siger lokalunionsformanden.

DBU Sjælland er med andre ord enormt opmærksomme på de politiske signaler, der lige for tiden kommer fra øverste hold med sjældent mere end en uges varighed. Pressemødet i aftes var Mette Frederiksens tiende siden coronavirussen ramte Danmark, og det fortæller på sin egen måde meget godt, hvor ofte der kommer nye og til tider ændrede meldinger fra politisk hold.

- Jeg synes, at man ser nogle signaler, der går i retning af en større genåbning af samfundet, og der håber vi på og krydser fingre for, at fodbolden snart kommer med - men derfra og til den præcise udmåling af hvordan og hvorledes, der er der et stykke vej, siger Jakob Koed.

Både i sin nuværende stilling og i det hele taget i sine mange år i fodboldens verden har Jakob Koed skulle håndtere en masse komplekse problemstillinger - men dog ingen, der kan måle sig med den nuværende situation, fastslår han.

- Jeg har aldrig nogensinde prøvet noget lignende. Det er en fuldstændig absurd situation. Som fodboldunion er vi vant til rigtig mange faste datoer og faste rammer. Og vi er vant til, at der er en fælles præmis for alle, fordi at alle vil det samme.

- Altså noget af det vildeste, vi plejer at operere med på det her tidspunkt af året er, hvis sæsonstarten bliver forstyrret af for meget regn eller tørke. Det er lidt noget andet, vi har at gøre med her, konkluderer Koed.