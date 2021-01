Lønstrup og FC Roskilde har indgået forlig

Den 17. juni sidste år afsagde retten i Roskilde en kendelse, der betød, at FC Roskilde skulle betale 333.800 kr. til træner Christian Lønstrup i en sag om uberettiget fyring i maj 2019.

Den kom i kølvandet på beskyldninger fra Lønstrup mod spillertruppen om matchfixing - beskyldninger, der ikke er fundet beviser for.

Efter en kort betænkningstid besluttede FC Roskilde at anke sagen til landsretten, men så vidt kommer det ikke.

Mandag eftermiddag meddeler FC Roskilde, at klubben har indgået et forlig i sagen med Lønstrup. Forliget kommer få dage efter, at Lønstrup blev præsenteret som ny træner for Hillerøds hold i 2. division.

FC Roskilde afslører ingen detaljer om forliget:

"Både FC Roskilde og Christian Lønstrup er tilfredse med, at sagen nu er afsluttet, og ser frem til at komme videre", skriver klubben.