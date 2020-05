Se billedserie Jonas Løkken i aktion for Nordsjælland mod Mors/Thy for fire år siden. Den 31-årige venstrehåndede højre back blev far sidst i 2019 og ville egentlig stoppe karrieren, men han lod sig overtale til at fortsætte i TIK Taastrip. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Løkken forstærker TIK Taastrup

Sport DAGBLADET - 01. maj 2020 kl. 10:40 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalenderårets tre første kampe blev tabt knebent, men de næste fire vundet, og så sneg TIK Taastrup sig op på den tredjeplads i 2. division, som var klubbens mål.

Cheftræner Thomas Jørgensen smilede - glad for den stabilitet, hans tropper havde udvist i en måneds tid, og som nu »bare« lige skulle fortsættes i sæsonens sidste fire kampe.

Så kom corona'en og lukkede også de danske håndboldhaller, turneringen blev suspenderet, og op- og nedrykningsstregerne gjort permanente. Op med SUS Nyborg i 1. division, hvorfra til gengæld TIK Taastrup til næste sæson får selskab af forige sæsons hele to oprykkere, FIF og Roskilde.

- Det bliver en rimelig skrap 2. division - klart bedre end i år - så vi ved jo godt, at vi skal forstærkes, hvis vi skal spille med om Top 3. Det skal vi, og kan vi bygge videre på det stabile niveau fra lige op til coronaen, så tror jeg på det, siger Thomas Jørgensen, der har fået tommelfinger opad fra samtlige spillere om at fortsætte efter den sommerferie, som spillerne boldmæssigt er sendt på, mens de konditionelt stadig holdes i gang.

Og derudover er TIK Taastrup i gang med at forstærke sig - og overliggeren ser ud til at sidde højt. Det er nemlig lykkes Thomas Jørgensen at overbevise Jonas Løkken om, at karrieren ikke skulle parkeres i klædeskabet.

Den 31-årige venstrehåndede højre back, der i 105 kampe spillede Liga/toppen af 1. division med Nordsjælland, tidligere var i svenske Hammerby og græske AEK Athen og senest har spillet to sæsoner hos Team Sydhavsøerne, lod sig overbevise om, at hellere fortsætte lidt endnu i Taastrup-hallerne.

- Løkken er et scoop for os. Han har en masse rutine og har spillet på den øverste hylde. Virkelig en spiller, som vores mange unge spillere kan læne sig op ad, og næsten vigtigst - han er en rigtig tovejs-spiller.

- Jeg er jo hernede fra, så jeg hører jo lidt om, hvor der sker i TSØ, og da jeg hørte, at Jonas Løkken ville stoppe, skrev jeg i første omgang til ham og vi fik en rigtig god snak. Han bliver min forlængede arm inde på banen og jeg er rigtig glad for, at jeg fik ham overbevist om, at det er foreneligt at spille for os samtidig med, at han kan passe jobbet som skolelærer og sin famlie, siger Thomas Jørgensen om bagspilleren, der spillede 22 af 23 kampe for TSØ i 1. division i den afbrudte sæson.

Jonas Løkken kommer til at dele spilletiden med Jonas Hørbye, der efter en skades- plaget start på sæsonen bombede godt igennem op til corona'en, og i den sidste kamp tordnede han 12 mål ind 32-24 sejren hos Næstved.

Det kunne være blevet til endnu flere, hvis ikke det havde været for værternes Andreas Isager i målet, og denne er endnu en forstærkning for TIK til den kommende sæson.

Den 23-årige keeper havde Thomas Jørgensen for en god håndfuld år siden som elev på Gunslevholm Idrætsefterskole, og cheftræneren er helt vild med, så vild Andreas Isager er med at træne.

- Han passer på den måde rigtigt godt ind i, hvad det er, jeg gerne vil med holdet. Andreas tager kampen op med AT (Andreas Tyndeskov Voetmann) og Staff (Stefan Klavsen), og med ham har vi nu tre forskellige stilarter, siger Thomas Jørgensen, der håber på en spiller eller to mere til at forstærke tropperne.

- Jeg kunne godt tænke mig en højrehåndet bagspiller mere. Vi blev en del smalle dér på grund af enkelte skader. Vi kigger efter en profil, men vi tager det foreløbig roligt. Der spås jo om økonomiske problemer i klubber højere oppe i hierarkiet, så det kan være, at der er marginalspillere dér, der frygter for om de får en ny kontrakt. Og jeg tror også, at der er mange spillere, der lige nu ser tiden an, for hvad er det for en klub, de kommer tilbage til efter ferien, funderer Thomas Jørgensen og glæder sig til, at der bliver åbnet op for træningen igen, så han kan komme igang med også den håndboldspillende del af forberedelserne af næste sæson.

- Det ser virkelig spændende ud. FIF og Roskilde vil jo nok slås om førstepladsen. Derefter ser jeg os, Stadion, Furesø og Køge, der også rør på sig, så der er udsigt til mange spændende topkampe, glæder Thomas Jørgensen sig.