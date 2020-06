Live: Seks udskiftninger hos HB Køge

Efter 12 minutter burde Nsungusi have øget på en bold fra Gundelach i feltet, men han var alt for fri og havde alt for meget tid - og brændte.

Siden kom Fredericia mere og mere med, og det var ikke helt ufortjent, at Victor Torp udlignede efter 34 minutter, men han blev ikke presset det mindste, inden han scorede fladt midt for mål i feltet.

Martin Koch burde så have scoret igen til 2-1 efter 40 minutter, men kom en halv meter for sent til Stephan Petersens indlæg. Tæt på var det, og Marius Elvius havde et godt raid lige efter, som der ikke kom noget ud af.

Kort efter pausen kom gæsterne så på 2-1, da Magnus Wørts ikke kunne afværge, at Jacob Buus huggede bolden efter en nærkamp og scorede på den løse bold tæt under mål.

2-2 kom efter et fint HB Køge-pres med små muligheder, og på en løs bold dukkede Adedeji op og prikkede 2-2 ind efter 76 minutter.

HB Køge var et helt andet hold end mod Næstved, indstillingen var bedre, viljen større, og fra tribunen var der hørbar opbakning fra de omkring 400 tilskuere.

Det var nye tider i denne corona-åbning.

HB Køge burde have fået straffe efter 84 minutter, da Effiong blev fældet af Mathias Johannsen, men dommerens fløjte var tavs.