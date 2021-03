Peer Lisdorf ved torsdagens træning. Foto: Jeppe Lodberg

Lisdorf vil stoppe med guld

Sport DAGBLADET - 16. marts 2021 kl. 20:11 Af Jeppe Lodberg

- Jeg har følt det sådan, at jeg har været kæreste med HB Køge, og nu har vi lært hinanden at kende - og fundet ud af, at vi ikke skal flytte sammen. Men vi kan stadig godt være rigtigt gode venner.

Sådan sagde Peer Lisdorf efter torsdagens træning for HB Køges kvinder frem mod den første pokalsemifinale lørdag i Brøndby.

Og han sagde det nærmest synkront med, at HB Køge på sin hjemmeside meldte ud, at Lisdorf stopper som cheftræner for holdet, der i sin oprykningssæson til Ligaen just har vundet grundspillet, og derfor starter jaffen på DM-guld og Champions League-deltagelse to point fopran netop Brøndby i slutspillet.

HB Køges direktør Per Rud forklarer, at klubben fra den kommende sæson bevæger sig ind i en ny fase med øget fokus på de internationale relationer i Capelli Sport-netværket, ligesom man søger en cheftræner, der skal favne flere fodboldkulturer og være bindeled til pigeungdomsafdelingen i HB Køge. Rollen bliver på den måde mere overordnet og strategisk.

- Peer Lisdorf har været helt central for vores resultater de seneste sæsoner. I Peer har vi fået alt det, vi håbede på - plus lidt mere. Peer har erfaringen, han evner at skabe god stemning i en trup, og hans kendskab til modstanderne er i særklasse.

- Peer har sat retningen for det hele vores satsning på kvindefodbold og formået at udvikle spillere, skabe resultater og opbygge en kultur på samme tid. Det er en imponerende præstation, siger Per Rud til HB Køges hjemmeside.

Peer Lisdorf fortsætter samme steds:

- Vi har haft en åben og ærlig dialog hele vejen, og jeg accepterer klubbens beslutning om at ville prøve en ny profil. Som type er jeg mere inspirator og motivator med en coachende ledelsesstil.

Jeg ser frem til mit næste fodboldeventyr. Hvad det bliver, skal jeg til at finde ud af nu.

HB Køge vil nu intensivere bestræbelserne på at finde Peer Lisdorfs afløser.

- Vi forventer inden længe at kunne præsentere den person, der skal overtage jobbet. Vi vil bygge videre på det fundament, som Peer har været med til at skabe sammen med holdet og resten af staben. Jeg er helt tryg ved, at Peer professionelt og loyalt vil varetage jobbet resten af sæsonen, som jo tegner til at blive voldsomt spændende, siger Per Rud til hjemmesiden, og Peer Lisdorf slutter af:

- Jeg vil gerne takke spillerne og staben omkring mig og glæder mig til det fortsatte samarbejde i jagten på DM-guldet de næste måneder. Vi er slet ikke færdige. Der venter "ti finaler" i Gjensidige Kvindeligaen plus to semfinaler i pokalturneringen.