Lisdorf vil have pigerne til at nyde finalen

Sport DAGBLADET - 04. juni 2021

- Det bliver min nemmeste opgave at sætte pigerne op til den her kamp. Jeg skal ikke stå og råbe dem ind i hovedet, at den er så og så vigtig - det ved de alt om, og de vil give alt for at få lov at være med. Der er da pudsigt nok heller ikke nogen overhovedet, der døjer med en lille skavank eller noget. De er allesammen klar, siger HB Køges cheftræner for de kvindelige himmelstormere, der allerede har sikret sig deltagelse ved Champions League efter sommerferien, og bare »lige« mangler at finde ud om, hvilken kvalifikationsrunde, de skal træde ind i.

Det afgøres sammen med lørdagens kamp mod Brøndby på Capelli Sport stadion, når de to med afstand bedste hold indbyrdes fordeler guld- og sølvmedaljerne mellem sig.

Det bliver formodentlig igen med kalundborgenseren Cecilie Buchberg - ogsåbare kaldet Bubber -

En kamp lige til historiebøgerne - og så er det altså også »bare« en fodboldkamp, prøver Peer Lisdorf at overbevise alt og alle om, så hans tropper kan koncentrere sig om det, de er bedst til; at lade benene tale og tæve modstanderne.

- Vi har valgt at springe en enkelt træning over (torsdagens), for at de kan være helt friske, men fredag (i dag) er der helt normal træning. Det er vigtigt, at det kommer til at ligne det, pigerne er vant til og som de er trygge i - og som vi har haft succes med.

- Se Manchester City, hvor Guardiola pludselig hev deres helt faste sekser ud i forberedelserne op til Champions League-finalen. Der lavede han pludselig om, og så tabte de, pointerer Lisdorf, der er langt større tilhænger af en anden »stor« trænerkollegas ændring fra det normale:

- Kent Nielsen var jo kendt for altid at stå i shorts og korte sokker i fodboldstøvlerne ude på sidelinjen. Så kommer han ind i Parken til en pokalfinale (med AaB i 2014) i jakkesæt og slips, og alle spurgte hvorfor dog det?. »Det er jo en festdag«, svarede han, og jeg kan virkelig godt lide de tanker, der lå bag dét - at det er vores finale og fest, og at vi skal have det sjovt.

- Det vigtigste for os er at sige til pigerne, at de skal gå ud og nyde det. Bruge al den energi, de har, positivt. Det er vigtigt, at alle vi omkring holdet ikke virker stressede - så mangler der et håndklæde eller en kommer et minut for sent, så holder vi et helt normalt toneleje og signalerer med vores kropssprog, at det er helt normalt, og at det klarer vi lige. De skal nyde det, siger Peer Lisdorf og lover, at han jo så selvfølgelig har lavet sit hjemmearbejde sammen med den øvrige stab, så de er klar til at reagere og har planer for alt, hvis der kommer modgang - og ja, også det modsatte.

- Jeg synes, at jeg i de sidste par kampe har set, at vi har været lidt »shaky« med bolden i de første minutter - men de har jo også læst og hørt så meget om, at de kunne blive mestre, hvis og hvis. Jeg tror, at det er nemmere nu, for nu er vi dér - og vi skal bare så godt ind i kampen som muligt, og når den så har sat sig lidt, så skal den nok blive helt lige.

- Vi kan ikke gå ud for at spille på uafgjort, selv om det jo er nok for os. Sådan er vi ikke som hold, og jeg tror da heller ikke, at det kan ende med 0-0 mellem to så gode hold. Vi ved, at hvis vi scorer det første mål, så skal de op og lave to - og så bliver der nok bedre plads til vores omstillinger. Og scorer de, så er der ingen grund til at panikke - så skal vi bare score én gang, og det har vi planer for, siger Lisdorf og betegner kampen som en vaskeægte fifty-fifty kamp.

- Og uanset hvordan det ender, så har vi mere end levet op til forventningerne. Det kan vi også finde lidt ro i, føjer han til - og det gælder også på det personlige plan.

Vemodigt farvel For efter nærmest udelukkede succes, siden han i januar 2020 blev præsenteret under stort halløj som den nye cheftræner for HB Køges nye ligestillede flagskib, fik Lisdorf i marts måned at vide, at han ikke ville få forlænget sin kontrakt.

- Det bliver da også vemodigt at skulle sige farvel til alle de gode mennesker og specielt pigerne, som jeg har fået helt ind under huden. Men jeg har allerede levet op til, hvad man efterspurgte og synes, at jeg har leveret, og jeg er sikker på, at jeg sidder et andet godt sted om et år.

- Men først skal vi have det sjovt, for det er sjovt at vinde pokaler. Det ved jeg fra de tre gange, jeg har prøvet det med Brøndby, hvor det også er blevet til fire pokalsejre, siger Peer Lisdorf og fortæller, at han har haft lagt billet ind på sin afløser Søren Randa-Boldt's job som landstræner for U19-pigerne - men uden nærmere begrundelse fået at vide, at det får han ikke.

- Jeg har også lagt billet ind i FC Nordsjælland, men har ikke hørt noget - og så har der været en del henvendelser med deltidsjob. Blandt andet et fra Horserød Fængsel, hvor de vil vil bruge fodbolden som et pædagogisk værktøj. Det lyder da rigtigt spændende - men først er der sommerferie, lyder det fortrøstningsfuldt fra Lisdorf, der så vælger at bruge den første del af ferien på - sammen med fru Gitte - at tage til Ghana for at hjælpe den ligeledes afgående HB Køge-spiller Laura Juul Hansen med hendes velgørende fodboldprojekt Sport Creates Memories (se sn.dk).

- Laura tager derned søndag, men vi venter lige en dag mere. Jeg kan jo have gevaldige tømmermænd på søndag, griner Peer Lisdorf håbefuldt