Det var noget festligere for formand Henrik Dudek, da TMS rykkede i Ligaen i 2012 end i år. Foto: Jeppe Lodberg

Liga-forberedelserne kører på skinner

Sport DAGBLADET - 17. april 2020 kl. 21:07 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en flad fornemmelse i sidste uge at skulle sms'e rundt til spillertruppen og lykønske med oprykningen til mændenes Liga, men det måtte Henrik Dudek gøre, da DHF besluttede sig for at afblæse resten af håndboldsæsonen, fordele DM-medaljerne samt op- og nedrykningspladserne.

Hvor fladt det var at få sms'en, får stå lidt i det uvisse, for oprykkerne er sendt hjem og er instrueret meget grundigt i ikke at fortælle noget som helst til nogen som helst om slige sager, for gør de det, så ryger de lønkompensationskroner, klubben får af statens »corona-puljer«.

- Jeg vil da godt give Christian Dalmose lov til at snakke med dig, hvis du så lover at betale hans løn. Jeg ved, at det er kedeligt, men du må nøjes med mig i disse tider.

Siger formanden for TMS Ringsted A/S, Henrik Dudek, der sandt for dyden også godt kunne trænge til noget festivitas, selv om oprykningen til landets fornemmeste selskab faldt ved et skrivebord frem for på banen, hvor den med altovervejende sandsynlighed jo nok var faldet alligevel.

Ét sølle point manglede midtsjællænderne, da turneringen blev sat i stå med tre kampe igen, og da nøglen blev drejet om til landets håndboldhaller stod TMS'erne nærmest og varmede op til hjemmekampen mod de allerede sikre nedrykkere samt naboer fra Roskilde.

- Lige nu er der en forbudsdato for at forsamles, der hedder den 9. juni. Men der kommer jo så småt åbninger, og jeg håber på, at det bliver før dér. Men det er helt sikkert, at så snart vi må samles igen, så skal der trænes igen.

- Jeg håber på, at spillerne kan træne sammen i to-tre uger, inden de medio juni bliver sendt på sommerferie i tre-fire uger. Jeg ved, at vi i hvert fald kan regne med, at Brian Jørgensen (returnernde målmand fra HØJ) så kan være med, og måske også andre af de nye, selv om kontrakterne typisk løber til 30. juni, funderer Henrik Dudek og føjer til, at den egentlige opstart til den kommende sæson så startes op midt i juli måned.

- Og så står vi knivskarpt til turneringsstarten, som jeg i øvrigt regner med bliver skudt til starten af september, hvor den plejer at starte i den sidste weekend i august. Og vi har jo også en pokalkamp, vi skal have spillet, så der bliver tryk på fra start, siger Dudek henvisende til den sidsterundekamp i Santander Cup'en i HRØ-regi, som TMS efter planen er sat til at spille hos Næstved medio maj.

Den må forventes prøvet at blive puttet ind, så de 16 vindere af runden kan »varme op« til Liga-sæsonen med en 1/8-finale, sådan som det plejer at være.

- Vi prøver at forberede os så godt som muligt efter omstændighederne. Os, der må mødes, holder fast i vores faste onsdagsmøder. Vores faste strategi-seminar på Sørup Herregård for at sikre os, at vi er klar på vores opgaver til den nye sæson, skulle have været afholdt den 30. april, men det holder vi i stedet som team-møder.

- Vi mangler - med nedlukningen - også at få afholdt vores faste sponsorcykling. Kommer vi i gang, som jeg håber, så tænker jeg, at det kunne blive den 13. juni - og så vil vi også prøve at lave noget på Torvet, så drengene kan få lidt hyldest for oprykningen og vi kan vise byen, at vi har et Liga-hold igen, siger Henrik Dudek og håber på, at TMS i den kommende ombæring kan bide sig fast i landets bedste række.

- Jeg tror, at det ser fornuftigt ud. 11 point var ikke nok til at blive sidste gang, selv om det var tæt på, og vi sigter efter 15-16 point, hvoraf de fleste jo nok skal komme på hjemmebane. Med den styrkelse på målmandsposten vi havde (tilgangen af Frank Mikkelsen) vil jeg sige, at det hold, vi spillede i årets 1. division med, var bedre end det, vi spillede Liga med.

- Det er klart, at det bliver svært at erstatte (Nicolaj) Nørager, der har været en hær for os, men i Lasse Hamann-Boeritz har vi fået det bedste, vi kan få fat i, og jeg synes, at det blver rigtigt spændende at se (Martin) Risoms venstrehånd, siger Dudek om tilgangen fra Ajax.

Ydermere bliver der tilgang af Lauritz Legér fra TSØ og Andreas Hampe fra FIF, mens venstre fløj Jakob Jessen i ugens løb tog plads i afgangsterminalen sammen med Nicolaj Nørager, Morten Nyberg og Mikkel Tønners, der overgår fra lidende målmand til en målmands- og assistenttrænerfunktion.

- Vi har 15 spillere på kontrakt og fire på ungdomskontrakt, og vi snakker da lidt med andre spillere. Men vi venter lidt på at se, hvad der sker i de andre klubber. Jeg kunne godt ønske, at vi fik en venstre back/playmaker, der er god for 150 mål på en sæson, siger Henrik Dudek og medgiver, at der holdes øje med, om der sker noget hos Liga-nedrykkerne Nordsjælland.

- Men det kunne også være, at der er en jyde, der har lyst til at flytte til Sjælland - som Hamann, pointerer TMS-formanden.