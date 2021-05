Keld Hansen under kampen mod Vanløse, hvor holdet sikrede sig en særdeles vigtig sejr. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Lettet KFUM-træner efter sejr

Sport DAGBLADET - 26. maj 2021 kl. 12:38 Af Anders Kamper

Efter ni kampe og to måneder uden en sejr i 2. division lå det ikke i kortene, at der skulle tre point på Roskilde KFUM´s konto mandag eftermiddag mod Vanløse.

Men ikke desto mindre: Efter præcis 92 minutter og fem sekunders spil stod angriber Luka Dumic det rette sted lige foran mål, hvor han fik prikket den bold i nettet, som Frederik Munck i første omgang havde sendt mod kassen.

I de hjertepumpende overtidsminutter derefter red KFUM stormen af, og Max Christensen stod for nogle redninger af de helt store, så spillerne og træner Keld Hansen sammen kunne juble over sejren.

For Keld Hansen var det hans debut som seniortræner i Roskilde KFUM efter ni år som ungdomstræner, og tilbage som aktiv nåede han omkring 100 kampe for klubbens 1. hold.

Hansen har afløst fyrede Stefan Håkansson med én klar opgave: Red 1. holdet, så det bliver 5. sidst i 2. division og spiller i 3. division næste sæson.

Inden kampen talte Keld Hansen om tre sejre i træk, og med sejren over Vanløse er det stadig en realistisk mulighed. Søndag går turen til Avarta, og i sidste spillerunde er modstanderen FA2000. De kan hjælpe KFUM på vej mod redningen ved at slå Skovshoved den kommende weekend.

I KFUM kunne Keld Hansen ånde lettet op efter sejren over Vanløse.

- Det er en sindssyg vigtig sejr efter en sindssyg spændende kamp. Vi vil gerne have et udtryk med energi og sammenhold, og det viste spillerne. Vi skulle reagere positivt på tingene i forhold til hinanden i stedet for at pege fingre og finde den, der har skylden. Det fik vi vist i hele kampen, og at kampen så er fyldt med nerne, er jo ikke så mærkeligt. Jeg er helt vildt tilfreds. Vi stod med et point til sidst, og så siger Kim (assistenttræner Kim Hansen, red.), at vi skal prøve med 3-5-2, og det gav måske noget uro hos dem, og det signalerede da, at vi vil det her, siger Keld Hansen.

- Det er fandme fedt for drengene, det her! Nu fik vi tre point, og det er noget helt andet at møde til træning med. Det var, hvad vi håbede - det var tre point, der gjaldt.

Keld Hansen blev tilbudt cheftrænerjobbet sent lørdag aften den 15. maj, efter at Stefan Håkansson var blevet opsagt.

Hvad meget har alt det her siddet i dig personligt?

- Jeg tror, at efter jeg talte med Pierre (sportschef i KFUM Pro-direktør Pierre Overgaard, red.) lørdag aften og nat, og jeg har sovet otte timer siden! Det er overdrevet, men det har fyldt rigtig meget, og jeg er inde i et helt andet set up nu end det, jeg kommer fra i U17. Det er noget helt andet, det her, og et andet pres. Men altså: Hvad kan jeg gøre, og hvad kan jeg gøre galt? Jeg har alt at vinde, og det samme har holdet, og derfor skal vi spille på vores forcer og ikke tænke så meget på modstanderne. Spillerne yder, hvad de kan, og det er fantastisk. Jeg er svært tilfreds med de tre point, siger Keld Hansen.

Hvad var det sidste du sagde til spillerne, inden de gik ud kampen?

- At vi skulle tage de chancer, der kommer. Vi kan selv afgøre vores skæbne i rækken, og så skal vi udnytte vores chancer. Det gik vi efter, og så skal spillerne vise, hvem de er i modgang. Alle har drømme om højere rækker, og så nytter det ikke at pege fingre. Vi fik det, vi gerne ville - en fed oplevelse!

Hvad siger du til situationen i bunden?

- Nu har vi en ny finale mod Avarta på søndag, og vi har skabt os selv muligheden for at overleve, og det er det vigtigste.

Drømmer du om at blive cheftræner mere permanent her i klubben?

- Lige nu er jeg cheftræner, og hvad der så sker efter sommerferien, må vi se på. Det er stort for mig at have spillet her selv og nu at være træner for seniorholdet. Jeg er pavestolt over det, og hvis der er en mulighed for at fortsætte efter sommerferien, så er jeg klart på det. Bestemt. Jeg tog min A-licens for at komme i spil til jobbet, så det har været ambitionen, siger KFUM-træneren.