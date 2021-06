Triste Brøndby-spillere efter nederlaget i finaleopgøret. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Letbitter Brøndby-træner i nederlagets stund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Letbitter Brøndby-træner i nederlagets stund

Sport DAGBLADET - 05. juni 2021 kl. 20:25 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Brøndby-træner Per Nielsen brokkede sig højlydt til dommeren og til en advarsel, og han var skuffet efter 1-3 nederlaget i guldkampen til HB Køge.

- Vi har tabt en fodboldkamp, og det er ikke første gang, det er sket, og heller ikke sidste gang. Ingen gider tabe kampe på det her niveau. Det lignede, at Køge ville det lidt mere end os i dag, og det kan man undre sig over, men sådan så det ud.

- Vi har lige spillet tre rigtig gode kampe mod Fortuna, FC Nordsjælland og Thy, og så leverer vi sådan i dag, så selvfølgelig kommer det bag på mig. Men det passer meget godt med den sæson, vi har haft med rigtig godt spil, dårligt spil og så videre. Det har bølget meget, men vi sagde farvel til mange spillere sidste sommer. Stor respekt til HB Køge, men de kan være med fordi niveauet i Ligaen er blevet så dårligt. Både vi og Fortuna har mistet mange profiler, og så er det op ad bakke for os.

Gør det ondt på dig, at HB Køge er kommet fra baghjul som oprykker og nu vinder mesterskabet?

- Det er de ikke, for de har ført hele vejen. Hvis man smider millioner i kvindefodbold, kan man hurtigt lave et hold. Det har jeg også sagt til Per Rud (HB Køges direktør, red.), så deres succes overrasker os ikke.

Er det godt for dansk fodbold, at HB Køge nu er med i toppen sammen med Jer og Fortuna?

- Det er godt for dansk kvindefodbold, at FC Nordsjælland, Køge, Kolding og AGF vil være med. Det er fedt, at de klubber satser på kvindefodbold, så kan man spørge, om det er godt for dansk fodbold, at de ikke har en ungdom her, og der er ikke mange landsholdsspillere på holdet. Der skal man starte et andet sted, for man kan ikke bare smide seks mio. kr. i det hvert år.

Men det er på vej..?

- Jeg ved godt, de forsøger at fiske alle i nærområdet, men det tager altså tid at bygge op alligevel, siger Per Nielsen og lyder en smule skarp tonelejet.

- Jeg kan sagtens glæde mig på deres vegne, men hvis man skal gøre det, så start dog som FC Nordsjælland og få ungdommen med. Det er fint, de (HB Køge, red.) har Capelli Sport, der smider en masse millioner i klubben, og HB Køge kan ikke undgå at vinde mesterskabet de næste mange år, for sådan er kvindeverdenen. Det har vi og andre klubber ikke mulighed for, men HB Køge skal jo spille mod nogen, så jeg håber, vi kommer tilbage. Vi må se, om vi kan hænge lidt på, siger Per Nielsen og kommer ind på HB Køges trænerskift denne sommer fra Peer Lisdorf til Søren Randa-Boldt.

- Jeg forstår ikke, at man har fyret Peer Lisdorf. Det er en gåde for alle os rundt om, at der ansættes en Randa-Boldt, red.), som aldrig nogensinde har vundet noget. Lisdorf er den mest erfarne træner i Danmark, og så vælger man at skille sig af med ham. Man skal jo netop holde på en som ham, for det er nu, det gælder for at bevare kontinuiteten, siger Per Nielsen.