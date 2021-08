Anders Agger i træningskampen mod Kristianstad i sidste uge. Foto: Kim Rasmussen.

Lemvig-klan har fundet vej til TMS

Sport DAGBLADET - 11. august 2021 kl. 10:32 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Der er noget spøjst, næsten ironisk over det faktum at det lige præcis er Lemvig/Thyborøn, som en pæn del af TMS Ringsteds nye spillere i truppen har spillet i.

For netop Lemvig er vel om nogen dén klub, som TMS Ringsted gennem årene har sloges allermest med om at undgå sidstepladsen i Ligaen - drabelige, intense og interessante opgør har det været. Men noget kunne tyde på, at TMS lige nu har overtaget, når det kommer sig til at sikre sig spillere fra rivalerne.

At Mark Nikolajsen og Pelle Schilling er kommet til Ringsted direkte fra Lemvig-Thyborøn har man allerede kunne læse både i pressemeddelelser fra TMS og andre steder. Men hvad langfra alle ved er, at faktisk en tredje af de nye spillere i den grønne trøje også har en baggrund i netop den nordvestjyske klub.

For det har nemlig også Anders Agger - selv om mange måske forbinder ham mest med sjællandsk håndbold, hvor han de sidste to år har spillet for Nordsjælland.

- Ja, den er sgu god nok - jeg er også fra Lemvig. Men jeg må jo sige, at Pelle og Mark er lidt nogle wannabe's ved først at flytte med herover til Sjælland nu. Når man først er skiftet og har vist, at man altså godt kan bo på Sjælland, så vil de andre jo gerne med, siger han med et grin.

Og man fornemmer hurtigt, at der ligger lille spasmager gemt i maven på den to meter høje stregspiller.

Ser man på dét at tage fra Nordsjælland til TMS Ringsted (eller omvendt), ja så er der velsagtens også en lille historik omkring dét klubskifte.

- Hehe, der jo lidt »det forbudte skifte«, kan man sige. Det er lidt farligt for mig, når vi skal op og spille i Hillerød eller Helsingør, siger Agger med et grin og ved godt, at man ikke skal tage den slags for mere, end det er.

For eksempel er den flereårige TMS-streg Andreas Magaard jo så taget den modsatte vej, så dét kan vist gå lige op. Hvilket Agger i øvrigt er helt enig i, da vi fanger ham efter én af TMS Ringsteds mange træningskampe i denne måned.

Men til den lidt mere seriøse side: Er det for tidligt for dig at vurdere, hvad I i TMS Ringsted kan drive det til i sæsonen?

- Uh, det synes jeg er svært at give et klart svar på allerede. Nogle af de kloge hoveder, der sidder uden for banen, de mener jo, at vi skal ligge og bokse om de allernederste pladser. Men jeg synes jo, at hvis vi spiller op til niveau gennem hele sæsonen, så kan vi sagtens tage point fra alle mulige hold. Jeg vil da sige, at Skjern skal spille godt, hvis de skal vinde over os i 1. spillerunde i Ringsted.

Du virker til at være faldet godt til allerede?

- Jeg er meget tilfreds med den opstart, jeg har fået hér. Vi nye i truppen er på nul-komma-fem røget lige ind i »kernen«, og vi er blevet taget rigtig godt imod. Jeg har lyst til at sige, at vi faldt ind fra dag ét, og jeg synes faktisk ikke, man skulle undervurdere dét med at kunne være med på jargonen med det samme. Det betyder meget for en trup, sammenfatter Agger.