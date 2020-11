Lauritz er meget mere end »bare« en forsvarsspiller

Den 20-årige Lauritz Legér skrev for et års tid siden en tidlig kontrakt med TMS Ringsted - allerede ni måneder før, at han skulle trække i den grønne trøje til de første træningskampe for TMS.

Déngang blev han præsenteret som et kæmpe forsvarstalent - ja, cheftræner Christian Dalmose kaldte ham endda et af landets allerstørste talenter inden for dén disciplin. Hvad Dalmose dengang til gengæld ikke brugte mange ord på, var at beskrive sit nyindkøb som angrebsspiller.