Lasse Petry er klar til at tørne ud for HB Køge. Foto: HB Køge

Lasse Petry til HB Køge

28-årige Lasse Petry er således kommet på en to-årig kontrakt, og dermed er han tilbage i dansk fodbold efter et par sæsoner i Island.

- Lasse Petry er med sit niveau og sin erfaring en solid forstærkning til vores trup. Lasse har et rigtig højt niveau, og som med sin gode teknik og overblik kan hjælpe os rigtigt godt på vej i det opbyggende pasningsspil, siger HB Køge-direktør Per Rud i forbindelse med kontraktunderskrivelsen.

- Lasse er også en spiller, der vil kunne bidrage uden for banen og i omklædningsrummet. Han er en god fyr, og han passer perfekt ind i truppen. Vi glæder os til at se ham på træningsbanen efter ferien, siger Rud.

HB Køge oplyser, at Lasse Petry har spillet 92 Superligakampe for FC Nordsjælland og 14 kampe for Lyngby i 1. Division. I 2011/12 var han en del af der FC Nordsjælland-mandskab, der vandt det danske mesterskab. Siden har han også vundet både sølv og bronze med Farumklubben. I 2020 vandt det islandske mesterskab med Valur.