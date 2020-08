Robert Larsen, Andreas Lissau, Allan Markussen, Stefan Håkansson og Pierre Overgaard ved torsadgens pressemøde i Roskilde KFUM. Foto: Kim Rasmussen

Larsen og Lissau i KFUM, der bliver kontraktklub

Sport DAGBLADET - 06. august 2020

Der var cirka lige så mange fremmødte, som der må være tilskuere til klubbens første divisionskamp nogensinde, hvis ikke coronarestriktionerne lempes, da Roskilde KFUM torsdag aften havde indkaldt til åbent pressemøde for at fortælle lidt nyt omkring 2. divisionsoprykkerne.

Et halvt hundrede mennesker var samlet på førstesalen af klubhuset på Lillevang Idrætsanlæg, og ved et langbord sad klubformand Allan Markussen flankeret på sin venstre side af cheftræner Stefan Håkansson og sportschef Pierre Overgaard samt på sin højre side af de tidligere FC Roskilde-spillere Andreas Lissau og Robert Larsen.

- Bestyrelsen har besluttet, at vi indfører kontraktfodbold, lagde Allan Markussen for med at fortælle - og det havde så intet med Lissasu og Larsen at gøre, kunne Pierre Overgaard svare, for dels er KFUM endnu ikke formelt godkendt af DBU som kontraktklub, men det er en formssag, da alle formalia er overholdt.

Dels er kontrakterne tiltænkt fremtiden, for eksempel for at holde på store talenter med måske videresalg for øje. Og både Robert Larsen og Andreas Lissau har selv rettet henvendelse til Stefan Håkansson for at høre, om han kunne se dem på sit hold - som rendyrkede amatører.

- Jeg har tidligere snakket med Stefan, og nu passede det godt sammen. Jeg har egentlig haft det fin i HIK, men kontrakten udløb og vi blev enige om ikke at fortsætte. Samtidig er jeg blevet færdig med min fuldtids-praktik som journalist på Christiansborg for Børsen og skal tilbage tilbage på Roskilde Universitetscenter og have det sidste semester, inden jeg skal skrive min hovedopgave til kandidat'en.

- Jeg synes, at det var oplagt at ringe til Stefan igen og der var god kemi med det samme, fortalte Andreas Lissau efter pressemødet.

- Det var faktisk Andreas, der luftede tanken for mig om at gøre det samme, siger Robert Larsen, der havde kontraktudløb i FC Roskilde sidste efterår og gik på juleferie med endnu en alvorlig knæskade, som lægerne anbefalede en operation af, for ellers ville han aldrig komme til at spille igen.

- Men det var én læges besyv. Jeg har én gang for alle besluttet, at ikke flere operationer, og jeg trak stikket og satte mig for at bygge mig selv om fra bunden igen.

- Det er gået rigtigt godt. Selvfølgelig har jeg mærket noget, og det vil jeg nok komme til resten af livet. Men jeg har ikke mærket noget ondartet, sagde Robert Larsen, der var omkring FC Roskilde og træne med i små tre uger i den sidste del af sæsonen.

- Men der var ikke nogen snak om at starte op igen dér, og da jeg kom herud, var jeg ikke i tvivl, sagde Robert Larsen.

Roskilde KFUM præsenterede også ny tøjsponsor-aftale med Capelli Sport, ligesom Stark har opgraderet sit hidtidige sponsorat til at være ét af de to hovedsponsorater, KFUM har ledt efter.