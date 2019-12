Lars Nedergaard er færdig i Ajax til sommer. Foto: Anders Kamper

Lars Nedergaard stopper i Ajax

Sport DAGBLADET - 17. december 2019 kl. 23:34 Af Anders Kamper

Lars Nedergaard er færdig i 1. divisionsklubben Ajax efter denne sæson.

Det meddelte klubben tirsdag på klubbens hjemmeside. Stoppet sker i forståelse med klub og træner, og kontrakten forlænges ikke.

- Lars blev tilknyttet Ajax kort før sæsonstarten, og har derfor haft hårde betingelser. Alligevel har han formået at udvikle holdet og spillerne i en flot positiv retning. Noget som virkelig er kommet til udtryk over den seneste periode med gode resultater.

Lars er utrolig vellidt i spillertruppen og hele teamet bag holdet, siger klubdirektør Daniel Svensson.

- Jeg har været mere end tilfreds med Lars og det arbejde han har udført med truppen. Lars har vist super engagement og masser kvalitet både til træning og i kamp. Jeg har været yderst glad for at arbejde sammen med Lars og ønsker ham alt det bedste fremover. Jeg er ikke i tvivl om, at Lars kommer til at afslutte arbejdet i Ajax med samme iver og dedikation som hidtil. Jeg ved også, at uanset hvor Lars bliver træner efter sin tid i Ajax vil han blive yderst vellidt og udføre et fremragende og meget dedikeret trænerarbejde, siger Svensson.

Lars Nedergaard kom til Ajax kort før sæsonstarten, efter at muligheden kom netop som han var midt forberedelserne til sæsonen i 2. division i Næstved/Herlufsholm. Her skulle Nedergaard have været assistent for Tomas Laursen.

Nu kan de måske samles igen.

- Jeg er og har været virkelig glad for at være cheftræner i Ajax. Selvom det var et »arrangeret ægteskab« fra start, hvor jeg reel ingen indflydelse havde på hverken trupsammensætning eller trænerstab, så var jeg aldrig i tvivl, da Ajax igen kontaktede mig.

Det har været super spændende og lærerigt på mange parametre, og der er naturligvis mange og meget jeg vil savne, siger Lars Nedergaard.

- Udgangspunktet og præmissen har været at udvikle os som hold og blive bedre sammen. Det synes jeg oprigtigt er lykkedes. Jeg synes, Ajax gør det helt rigtige i deres fremtidige projekt, og jeg er overbevist om, at Ajax vil være forrest i talentudviklingen øst for Storebælt i fremtiden. Min vigtigste mission er nu at videreudvikle spillerne og holdet, og dermed aflevere truppen på absolut bedste vis, siger Nedergaard.