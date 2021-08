Lars Jacobsen: - En spændende udfordring

Trods to nederlag i træk og tre i fem kampe, så holder HB Køges First Team Coach, Lars Jacobsen, hovedet oppe i en svær tid.

Lørdag eftermiddag tabte HB Køge 0-2 ude til Fremad Amager - et stort slag mod HB Køge, der ydermere fik Oscar Buch, Nicholas Marfelt og Nemanja Cavnic skadet.

- Det er stadig spændende, og det er spændende at se, hvad der sker med folk nu. Fodboldmæssigt har Daniel og jeg prøvet mange ting, men ledelsesmæssigt er det noget andet - nogle spillere skal skubbes, nogle af aes lidt, nogle skal have et los i røven, og alt det skal vi balancere. Vi har de spillere, vi har, og sådan vil det være frem til jul, og det skal vi igennem. Nu skal vi klemme ballerne sammen, og hverken Daniel eller jeg forventer champagne-fodbold indenfor de næste par kampe. Det er en længerevarende proces at kunne dominere på bolden, og det sker bare ikke med et fingerknips, siger Lars Jacobsen efter kampen.

Er Du/I nogle gange i tvivl, om I gør det rigtige?

- Nej, jeg er slet ikke i tvivl, men derfor laver vi en selvransagelse efter hver eneste kamp. Hvad vi kunne vi gøre anderledes? I dag skulle vi ikke have skiftet Oscar Buch ind. Det er åbenlyst. Cavnic begyndte at trække lidt på benet, og skulle vi have taget ham ud tidligere? Vi skulle vinde en fodboldkamp, og så er det svært at tage tingene i opløbet. Taktisk føler jeg ikke, vi kunne have gjort noget anderlededes. Vi er da klar over, at Pierre Larsen ikke spiller sin favoritposition (højre back, red.), men der er ikke andre. Vi har skiftet formation fordi vi ikke har spillerne, så vi prøver at bringe spillerne i de bedst mulige positioner på banen ud fra, hvem vi har til rådighed.

- Nu har vi næsten ingen midtstoppere, og hvad skal vi så gøre? Der er mange overvejelser, men vi skal nok finde 11 spillere til onsdag. Men favoritter er vi ikke mod Helsingør!

- Nu handler om, at vi ikke føler os uretfærdigt behandlet eller at vi ikke har ondt af os selv, hverken spillere eller trænere. Vi skal kæmpe røven ud af bukserne, og vi er nede på jorden igen efter sejren i Horsens, og nu er det krig for os. Det er mentalitet og sammenhold, der skal bære os igennem det her. Vi må ikke være bange for at spille kampe, for så har vi tabt. Det handler om det mentale, så vi får samlet os selv op og får banken tro i hovederne på spillerne. Det skal lykkes for os, og vi bliver jo ikke spillet ud af banen af nogen. Der er nogle rimelig lette ting, vi kan og skal ændre, og det er de personlige fejl, så vi blandt andet ikke laver straffespark. Vi har foræret syv mål væk, og det nager mig helt vildt, at det er os selv, der spiller modstanderen fri.

Hvad holder dig oppe i denne periode, hvor det er tungt?

- Jeg har prøvet det her masser af gange som spiller, og jeg er pissetræt af det og forsøger at finde forklaringer på det hele, og det samme gør spillerne. Jeg er en af dem med ansvaret nu, og spillerne har deres ansvar på banen, og det er spændende at se, hvad der sker med os selv og med spillerne. Vi skal nok få det vendt, det er jeg 100 procent sikker på. Ingen i trænerteamet har givet op. Det er pissespændende og en fantastisk udfordring. Jeg har slet ikke fortrudt det her, og både Daniel og jeg har en enorm revanchelyst - og der er ikke noget bedre end at tabe og så gå ud og revanchere det lige efter. Vi har en mulighed på onsdag, og selv om det bliver svært, så sker der ting og sager i kampe, og de ting og sager skal vi have fundet frem de næste par dage, siger Lars Jacobsen.