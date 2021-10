Lars J.: - Kvinderne er en stor inspiration

Det er selvsagt ikke gået hen over hovedet på HB Køges herretrænere, Daniel Agger og Lars Jacobsen, at klubbens kvinder gør det godt og nu skal spille Champions League og debuterer i gruppespillet tirsdag aften ude mod Hoffenheim.

First Team Coach, Lars Jacobsen, er imponeret over spillernes indsats, indstilling og resultater.

- Det er fantastisk, og jeg har sagt til pigerne og trænerne, at det er dem, der har båret klubben i den her tid. De har lavet fantastiske resultater, og selv om man ikke kan sammenligne herre- og kvindefodbold en-til-en, så er kvindernes resultater da noget, der inspirer drengene. Der render altså piger rundt, der vil give deres halve arm for at spille fodbold, og det er imponerende, hvad de bedriver. De er en kæmpe del af Capelli-butikken i øjeblikket, og vi sgu stolte af, at de klarer sig, som de gør, siger Lars Jacobsen fuld af beundring.

- Vi træner tit lige efter hinanden, så vi følger da med i, hvad de laver. Mange af vores drenge kan da godt lære noget af den spirit og villighed til at gå all in, som pigerne har. Nogle af pigerne kommer rigtig langvejs fra, og de satser alt på deres fodbold her. Mange af de danske piger er ikke på fuld tid, men kommer efter studier eller arbejde, og de investerer i det og leverer på det niveau, de gør. Det er en stor inspiration for alle, siger Jacobsen.

HB Køges kvinder spiller lørdag eftermiddag topkamp hjemme mod Fortuna Hjørring, hvor 1. pladsen er på spil.

HB Køges mænd spiller ude mod Esbjerg mandag aften og skal jagte den tredje kamp i træk under nederlag.