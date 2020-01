Clara Iding (tv.) og Laura Bjaldby har forlænget aftalen med TMS Ringsted. Foto: TMS Ringsted

Send til din ven. X Artiklen: Langtidsskadede TMS'ere får en ny chance Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Langtidsskadede TMS'ere får en ny chance

Sport DAGBLADET - 22. januar 2020 kl. 11:15 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Clara Iding og Laura Bjaldby er to af TMS Ringsteds 1. divisionskvinders unge håb for fremtiden. Men i denne sæson har man ofte skulle kigge længe efter dem - medmindre man har kigget ud på bænken. Hér har de to nemlig spenderet store dele af sæsonen som en del af dén svært uheldige TMS-kvintet, der har været langtidsskadet.

Clara Iding kom til TMS før denne sæson, men desværre blev hun skadet efter ganske få kampe og er nu i gang med sin genoptræning. Hun en klassisk tovejsspiller, »som bidrager med alt det, man kan ønske sig som hold og klub«, som TMS Ringsted skriver i en pressemeddelelse.

TMS Ringsted ser selvsagt frem til, at genoptræningen er ovre og at højrebacken igen er klar til at tørne ud for de grønne.

- Clara var før sin skade en vigtig brik på TMS holdet og jeg glæder mig meget til at hun er tilbage igen, så vi kan se hendes drive og kompromisløse spil. Herudover er Clara en person som er enormt loyal over for holdet og sætte altid holdet først, hvilket er et udtryk vi meget gerne vil have her i TMS, siger cheftræner Thomas Brønd.

Laura Bjaldby er en (anden) ung bagspiller som har haft god fart på sin udvikling i TMS. Hun er gået fra 2. holds spiller til en vigtig brik på 1 divisionsholdet, og alt dette på bare to sæsoner.

I denne sæson har Laura desværre - i lighed med Iding - været ude i store dele af kampene. For Bjaldbys vedkommende hedder miseren en brækket hånd. Hun er dog ved at være tilbage igen, og forventes at kunne spille inden for et par uger. Laura har mange kompetencer og byder ind både i det offensive, såvel som det defensive arbejde på banen.

- Jeg er helt vild glad for at Laura har valgt at fortsætte i TMS Ringsted. Hun er en pige, som kan løse mange opgaver for os og er enormt arbejdsom og prøver hele tiden på at løse de udfordringer hun står overfor bedst muligt. For hende selv og ikke mindst holdet, påpeger Thomas Brønd og tilføjer:

- Jeg ser Laura som en meget ærgerrig spiller, der hele tiden vil prøve at gøre det så godt hun kan, og det er altid med udgangspunkt i holdets bedste, konkluderer han.