Landstræner roser HB Køge - og Fløe

- Ja, jeg må være ærlig og sige, at jeg også tænkte, at Barcelona ville vinde stort, for jeg ved, hvordan de kan spille, når de ruller sig ud. Det gjorde de ikke her fordi deres allerbedste spillere ikke kom på banen, og så også klart fordi HB Køge stod godt defensivt og arbejdede stenhårdt. Det var rigtig positivt at se, at de var klar på omstillingerne især med Kyra og Fløe så længe de havde kræfter. Jeg har sagt det før, men der er skabt en fantastisk kulisse her, og det er flot med så mange tilskuere, og så er det fint, at HB Køge leverer så fornuftig en præstation i en Champions League-kamp. De kan være stolte af, hvad de har leveret, sagde landstræneren.

- Jeg håber da, at Fløe bliver en kommende dansk stjerne, men nu er hun først lige blevet udtaget efter nogle gode indsatser. Derfor glæder det mig, at hun også leverede godt i dag, for det er på det internationale niveau, man skal måles. Hun gør det fint, så længe kræfterne slår til. Hun er med i landsholdstruppen for at lære, og vi skal se hende an, og det er så næste skridt i hendes udvikling. Der sker så meget for hende i øjeblikket med landsholdet og Champions League, og hun er trods altså også relativt ny i Kvindeligaen. Det er helt vildt, hvad der sker for hende nu, men jeg glæder mig til at se hende i vores rammer og er spændt på at se, om hun kan levere ligeså ydmygt og uimponeret, som hun har gjort hidtil. Det er derfor, hun er udtaget, men jeg nu sikker på, at hun nok skal levere i sådan en samling, sagde Lars Søndergaard.