Landsholdsspiller med stor selvtillid

Sport DAGBLADET - 11. oktober 2019 kl. 14:46 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Joachim Andersen har endnu ikke spillet en eneste A-landskamp, men til gengæld spiller han fast Champions League for Olympique Lyon og i den franske League 1, og så blev han i sommers den dyreste danske fodboldspiller nogensinde, da Lyon gav Sampdoria 225 millioner for ham på en fem-årig kontrakt.

Onsdag aften vandrede Joachim Andersen så helt ugenert gennem cafeteriet i Greve Idrætscenter i hans barndomsklub, og havde det ikke været for tv-kameraet i ansigtet hele vejen, så havde ikke en sjæl løftet et øje for at se efter ham.

Det folkelige danske gennembrud mangler, men det synes kun at være et spørgsmål om tid. Joachim Andersen har taget hele turen fra Greve til FCK til FC Midjylland, solgt til Twente, videre til Sampdoria og nu altså i Lyon.

Hjemme i Greve var han del af en gylden årgang 1996 med spillere som Mikkel Frankoch, Malthe Johansen (fik Superligadebut i Brøndby, men har stoppet karrieren), Rasmus Hansen (spiller nu i USA), Jonas Gemmer (AC Horsens), Michael Johnsen (kom til FCK, men spiller nu ds-bold).

Joachim Andersens far, Jacob, og Jens Frankoch var trænere, og Frankoch er ikke overrasket over, at netop Joachim Andersen har taget hele turen mod toppen, som hans egen søn, Mikkel, der nu spiller i Vendsyssel.

- De to var bedre end de andre, og de kunne ikke være på samme hold under træningen, for så var det ene hold meget bedre end det andet. De skilte sig ud, og Joachim havde noget særligt. Han var god, men han har også altid haft en ukuelig tro på sine egne evner. Han har også haft en ganske særlig evne til at præstere, når det gjaldt.

- Han var ikke en spiller, man lagde mærke til i de indledende kampe i turneringer. Han skulle sparkes lidt for at komme i gang og ville hellere spise en hapsdog og hygge sig, men når der var noget på spil som i semifinaler og finaler, så var han der, siger Jens Frankoch.

23 år

193 cm høj.

Forsvarsspiller

Klubber: Greve, FC København, FC Midtjylland, FC Twente, Sampdoria, Olympique Lyon.

Blev i sommeren 2019 den dyreste danske fodboldspiller i handlen mellem Sampdoria og Lyon. - Der har Joachim udviklet sig meget. Nu præsterer han stabilt hele tiden og er rigtig god. Han er bare grundlæggende sikker på, at han er den bedste, og det gør, at han slår igennem i udlandet, hvor man vender snuden hjem ret hurtigt. Han ved bare, at han er god nok og at det nok skal gå. Det er meget udansk at have det sådan, men det er fantastisk.

- Det må være meget begrænset, hvor længe Åge Hareide kan holde ham ude af startopstillingen på landsholdet med det niveau, han holder. Flere af hans konkurrenter hænger i bremsen, og jeg ved godt, jeg er farvet, men der kan ikke være lang tid igen, før Joachim får chancen.

Tager det stille og roligt Far Jacob observerer sønnike i rampelyset på afstand og tager det med ophøjet ro. Som Joachim selv. Familien boede oprindeligt i Greve, men efter skilsmissen mellem Joachims forældre, flyttede Jacob Andersen til Solrød. I dag er han blandt andet bestyrelsesformand i Vendsyssel, da han kommer fra Hjørring.

- Det er hyggeligt, at Joachim tager tilbage til barndomsklubben. Det er vigtigt at huske den og de rødder, han kommer fra. Han har selv været en knægt, der har set op til andre, så det er fedt, han er her. Han tager det hele stille og roligt, og der skal meget til at slå ham ud.

Far Jacob er ikke som sådan overrasket over sønnens fremfart.

- Det er et meget lille nåleøje, han er kommet igennem, men han var dygtig som lille, og så er han mentalt vanvittig stærk. Det giver ham en styrke, hvor andre måske giver op lidt før. Han tror på sig selv, og jeg har brugt meget tid på ham. Det er kunsten som forældre, at man skal piske og ae samtidig. Jeg har været over ham, men på den gode måde. Han kunne mere end de andre, og jeg synes bare, det ville være ærgerligt at spilde sådan et talent. Vi har talt meget om, hvad han kunne gøre for at hente procenter: Træne lidt mere, spise anderledes, gå tidligt i seng osv.

Hvornår blev fodbold rigtig alvor for ham?

- Det gjorde det i FC Midtjylland i efteråret 2011. Han kom hjem i juleferien, havde været lidt skadet og Midtjylland var ikke så tilfreds med ham. Der snakkede vi om, at hvis han skulle drive det til noget, så skulle det gøres 110 procent. Hvis ikke, så var tiden derovre spildt, og så kunne han ligeså komme tilbage og få et arbejde på McDonald og gå i byen med kammeraterne. Der faldt tingene på plads for ham. Han ville det, tog tilbage og kæmpede videre. Halvandet år efter blev han solgt til Twente, og det viser, at der også skal arbejdes, selv om man er et talent, siger Jacob Andersen.

Ved autografbordet er Joachim blevet færdig, men de små Greve-drenge på 9-12 år hænger ved ham for at suge det hele til sig. Det er trods alt sjældent, at en landsholdsspiller kommer forbi.

Hvis du skal give drengene her et godt råd, hvordan lyder det så?

Joachim Andersen gav hånd til alle fremmødte.



- De skal lytte til deres forældre.

- Gjorde du det, lyder det rapt en fra mængden.

- Måske ikke lige i starten, men når jeg haft en snak med dem, og jeg havde mange alvorlige samtaler med min far, så kunne jeg godt se, at han havde ret. Vi snakkede om mine kampe, og han havde tit fat i noget. Man skal lytte til folk, der ved mere om tingene end en selv. Man skal også lytte til sin træner, selvfølgelig.

Talent er ikke nok Hvornår skal drengene her tage fodbold alvorligt?

- Jeg kom til Midtjylland som 15-årig, og der gik det op for mig, at der skulle ske noget. Man skal spille fordi det er sjovt og der er masser af venner, og jeg var en af de bedste, men når man er 15 år i Midtjylland, så er der altså 12 andre spillere, der er lige så god som en selv. Talentet er ikke nok, så der skal arbejdes hårdt, og det handler om hovedet.

- Hovedet er forskellen på dem, der gør sig, og dem der ikke gør. Min egen selvtillid kommer nok fra min far, og så har jeg været en af de bedste på min årgang, og det har også hjulpet mig med selvtillid. Jeg tror på, at man kan gøre, hvad man vil.

Har du også en tro på, at du en dag er fast mand på landsholdet?

- Ja, helt klart. Jeg spiller fast i Lyon nu, så jeg håber, det er et spørgsmål tid. Nu kommer der ny landstræner til sommer, og så må vi se.

Er du utålmodig?

- Nja, jeg er tålmodig, det skal man være, og det har jeg lært, selv om det ikke er lige sjovt. Sådan er det. Vi er mange gode spillere på landsholdet, og konkurrencen er hård, så der skal kæmpes for det, siger Joachim Andersen.

Joachim Andersen tog sig god tid til at snakke med alle børnespillerne i Greve.



Han følger ikke meget med, hvordan det går Greves bedste hold i dag, men besøget i aftes ville han ikke have været foruden.

- Det er fedt at være her nu, når jeg er hjemme og se klubben og de her drenge igen, siger Joachim Andersen, inden turen atter går mod Hotel Marienlyst og forberedelserne til de kommende kampe mod Schweiz og Luxembourg.