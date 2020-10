Emil Scott scorede kampens eneste mål, men sikken et. Foto: Jeppe Lodberg

LSF slog Taastrup i topopgør

Sport DAGBLADET - 20. oktober 2020 kl. 23:01 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Mens første halvleg af tirsdag aftens topopgør i danmarksseriens pulje 2 var nogenlunde lige så underholdende at se på som en en fladfisk, der graver sig ned i sandet, så eksploderede kampen straks fra anden halvlegs start, og det var Ledøje/Smørums gæster på kunstbanen i udkanten af Taastrup, der havce detonatoren.

Det hidtil halvhøje pres fik lige et my mere, og allerede efter et minut var det nær gået galt for hjemmeholdet, der inden dette corona-udsatte opgør lå treer i tabellen - to point foran gæsterne, der dog havde yderligere en kamp i hånden og to i forhold til tophold Greve, som LSF tabte 3-5 til lørdag:

Et hjørnespark fra venstre røg gennem det lille felt henover diverse hårtoppe og Oliver Lips handsker, og bolden dumpede ned ved bagerste stolpe, hvor det dog var en forsvarsspiller, der fik knæet på, så Taastrup-målmanden kunne samle den op.

Kort efter trykkede Jacob Lind til, men forbi fjerneste stolpe fra højre, og det var også herfra, at han efter 51 minutters spil lagde bolden ind foran det lille felt, hvor Kristian Larsen firsttimede, men Oliver Lip klarede med en refleksredning.

Ledøjes pres var uimodståligt for de mintgrønne, og efter knap 20 minutter af anden halvleg kom så kampens detalje:

Kristian Larsen kæmpede med at komme på skudhold på kanten af Taastrups felt midt for mål, og ind fra venstre kom Emil Scott løbende bagom.

- Giv mig den, giv mig den, råbte han og Larsen overlod ham bolden.

Emil Scott tog den med sig ud til venstre i feltet, hvor der var god plads, og da han konstaterede, at Oliver Lip fulgte med derudaf for at gøre sit mål lille, lagde Emil Scott elegant bolden over ham og op i fjerneste målkrog.

Smukt mål, og først i de sidste ti minutter fik Taastrup lagt en form for pres mod Nicolaj Bjerregaards felt. Men rigtigt farligt blev det ikke, selv om LSF-keeperen i et enkelt tilfælde havde visse problemer med at finde boldens håndtag.