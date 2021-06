Kyra er ikke overrasket

Kyra Carusa spillede en fin kamp for HB Køge. Foto: Thomas Olsen

Sport DAGBLADET - 04. juni 2021 kl. 13:30 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Hun har det perfekt, HB Køges 25-årige irske landsholdsspiller fra Californien, USA, Kyra Carusa. Der er sommerfugle i maven, inden Brøndby lørdag kommer på besøg på et efter coronaforholdene relativt tætpakket Capelli Sport stadion til det, der har vist sig at blive en ren finale om guldmedaljer, trofæ og historieskrivning.

- Sommerfuglene betyder jo kun, at vi glæder os. De skal være der. Folk arbejder hele livet for at få chancen for at opnå det, de drømmer om - og dér står vi nu. Det er et privilegium, så det er spændingens sommerfugle, jeg og vi har i maven, siger Kyra Carusa og har ikke haft dén følelse i årevis, selv om der har været masser af vigtige fodboldkampe på programmet.

- Jeg havde den samme følelse, da jeg spillede college-fodbold, og sammen med Stanford University vandt collegemesterskabet i 2017, mindes Carusa, der scorede det første mål i Stanfords 3-2 sejr over UCLA.

- Men siden 2017 har jeg ikke følt det sådan, så det er en stor kamp mod Brøndby. Mellem de to bedste hold i sæsonen. Man kan ikke finde en bedre finale på en fantastisk sæson end en kamp mod dem om mesterskabet - og jeg kan være med til at skrive historie, jubler Kyra Carusa, der med 17 sæsontræffere er topscorer i Gjensidige Kvindeligaen, to foran Brøndbys Nanna Christiansen, og hun går ikke så højt op i nogle af delene.

- Er det 17 ? Jeg kigger ikke så tit efter, for bare vi vinder, betyder det ikke så meget, hvem der scorer. Men 17 lyder da som et godt tal - og så lige et par stykker mere på lørdag, griner hun.

- Det bliver en god kamp. Vi kender hinandens styrker og svagheder, og vi har lavet vores hjemmearbejde. Vi er klar og det bliver spændende også med en masse tilskuere - vi vil give hele Køge en god oplevelse, og jeg er rigtigt glad for, at vi skal spille på hjemmebane.

Lyder det fra angriberen, der centralt har Stephanie Ribeiro som makker, hvis ellers cheftræner Peer Lisdorf holder fast i den oftest benyttede 4-4-2 opstilling.

- Jeg er ikke overrasket over, at vi står her. Allerede da jeg kom tilbage fra ferie hjemme for et år siden troede jeg så meget på det her hold, at det var det, vi gik efter.

- Det kan godt være, at omgivelserne omkring os er overraskede, men internt har vi altid troet på, at vi havde fremtiden og mulighederne i vores egne hænder.

- Det er dén her kamp, vi har spillet hele sæsonen for at nå, og jeg har fuld tiltro til mig selv og til holdkammeraterne til, at vi nok skal stå med pokalen til sidst. Jeg er fit til 90 minutter. Og jeg skal nok også være klar til alle festlighederne bagefter, lover Kyra Carusa.