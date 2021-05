Kyniske HB Køge sendte Brøndby til tælling

Set over 90 minutter ville det være synd at sige, at det var specielt fortjent - men det er til gengæld heller ikke det vigtigste i fodbold. Mere effektivt er det at kunne være kynisk, når det gælder. Og det var HB Køge-kvinderne i dén grad lørdag eftermiddag i topopgøret ude mod Brøndby.