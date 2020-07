Conrad Kromann vogtede bure for FC Roskilde onsdag mod Vendsyssel. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kromann er fremtidens målmand i FC Roskilde

Sport DAGBLADET - 02. juli 2020

Tirsdag eftermiddag fik 18-årige Conrad Kromann at vide, at han skulle stå i kampen mod Vendsyssel, og 24 timer efter gik det altså løs for den unge målmand i debut-kampen for FC Roskilde mod den tidligere Superliga-klub i 1. divisions-opgøret.

Frederik Vang meldte afbud med en fiberskade i baglåret, så ind med Kromann, der har ventet på chancen nu, hvor Marco Priis Jørgensen er rejst har åbnet et hul på en lokal dreng.

Keeper Conrad måtte lade tre bolde gårind i debut´en, og ved 1-3 så han skidt ud, da han ikke fik bokset godt nok væk. Den slags sker.

Han havde rigeligt at se til nu og da ved græsset og i luften og når der skulle gribes ind og bokses væk. En debut med surt og sødt.

På tribunen blev der holdt godt øje med ham, men også med et par andre RB-drenge, Oliver Juul og Casper Grening.

Conrad Kromann havde den tilfredse mine på udenfor et nederlagsmættet omklædningsrum.

- Det var en drengedrøm, der blev opfyldt. Resultatet er ikke det, jeg havde håbet på, og det er aldrig tilfredsstillende at lukke mål ind, men det her er gode lære penge for mig. Jeg suger til mig alt, hvad jeg kan fra gutterne, som tager sig fantastisk af mig på banen og i omklædningsrummet. Det er positivt at komme ud og spille, men resultatet kunne være bedre, lyder det fra målmanden.

Går der et sug igennem maven, når man får at vide, at man skal starte inde?

- Ja, jeg blev nervøs, men det var en god nervøsitet, og det er et tegn på, at jeg vil det her. Uden nerver er der jo noget i vejen, men igen: Det er en drengedrøm at stå på det her hold, og nu jeg se på dette hold siden U13, og så er det fantastisk at få lov til at løbe ind på banen, siger Kromann.

Conrad Kromann startede som knægt i Himmelev-Veddelev Boldklub og var en tur omkring ES16 (l'École de Sports du 16ème) i Paris som 12-årig, inden han og familien kom hjem igen. Her blev HVB atter opsøgt, og som 13-årig stod den på FC Roskilde, og det har den gjort siden.

- For mig har det været lige på siden. Jeg sætter mig et mål og arbejdet hårdt efter det. Forhåbentlig er jeg fremtidens mand her. Det sigter jeg efter og glæder mig til.

Hvordan mærker du forskellen fra U19 til sådan en kamp?

- Helt klart fysisk, som jeg også lærer af. Her bliver man også straffet meget, meget hårdt for dine fejl. Det går stærkt, og de lærepenge skal jeg betale, og jeg skal arbejde mig op på det niveau - mentalt og færdighedsmæssigt. Jeg kan godt mærke på kroppen, at jeg har været i et par dueller, der gjorde ondt! De hakker igennem, men så hakker jeg tilbage! Jeg har højden, men jeg skal blive større og stærkere. Jeg arbejder på det, siger FC Roskildes coming man, der går i 2. g på idrætslinjen på katedralskolen.

Den formentlig kommende nedrykning tager han roligt.

- Vi kæmper for hver kamp, og vi skal vinde så mange som muligt, og om jeg eller Frede står, er underordnet. Bare vi vinder nogle kampe, siger Conrad Kromann.