Krav i Roskilde: Intet samarbejde - ingen penge

Sport DAGBLADET - 16. september 2020 Af Anders Kamper

I skal arbejde sammen, ellers er der ingen penge.

Med det krav strammer Elite- og Talentrådet i Roskilde Kommune nu grebet om fodboldklubberne i byen, og det er uddybet i den indstilling til nye elitesportsaftaler, som rådet skal behandle på deres møde i morgen.

De nye elitesportsaftaler starter 1. juli 2021 og løber i tre år, til 1. juli 2024.

Den seneste tid har en række klubber i Roskilde Kommune søgte om nye elitesportsaftaler, og Roskilde KFUM (netop rykket op i 2. division) har søgt om 700.000 kr. årligt i perioden. Beløbet er opdelt i 150.000 kr. til DBU Topcenter, 150.000 kr. til talentudvikling, 300.000 kr. til fysiske rammer og 100.000 kroner til eksponering.

FC Roskilde, der netop er rykket ned i 2. division, har søgt om 600.000 årligt, mens moderklubben RB06 har søgt om hele 800.000 kr. årligt.

Samlet har de tre klubber søgt op 2,1 mio. kr. Indstillingen fra arbejdsgruppen i Elite- og Talentrådet lægger op til, at fodbolden i Roskilde samlet får 400.000 kr. årligt, men altså kun hvis der samarbejdes klubberne imellem med start fra 1. januar 2023. Men allerede fra 1. juli næste sommer skal de tre klubber være indstillet på at arbejde sammen.

Sker det ikke, så går penge til andre klubber, der har søgt om en eliteaftale.

Ydermere er det et krav, at klubberne (FCR og KFUM) skal ligge i 1. division i den nye struktur, der træder i kraft næste sommer og som betyder, at 1. division i realiten er 2. division, altså den tredjebedste række. Hvis en af klubberne rykker ned, går pengene til den anden klub.

Oplægget til fordeling af de 400.000 kr. er, at FC Roskilde skal have 300.000 kr. årligt, deraf skal de 50.000 kr. gå til moderklubben RB06. Roskilde KFUM er indstillet til at modtage 100.000 kr.

Kravet om samarbejde er formuleret således i indstillingen til vedtagelse:

* I den kommende periode for elitesportsaftaler skal FC Roskilde, Roskilde Boldklub og Roskilde KFUM derfor udarbejde en samarbejdsaftale vedrørende et setup for en samlet indsats omkring

elite- og talentudvikling i Roskilde. Det er en forudsætning for indgåelse af elitesportsaftale, at klubberne inden indgåelse af elitesportsaftale for perioden 2021-2024 accepterer, at der skal

arbejdes hen imod indgåelse af en samarbejdsaftale.

* Elite- og Talentrådet skal senest den 31. december 2022 modtage samarbejdsaftalen, der beskriver, hvorledes dette setup vil være for at løfte fodbolden i Roskilde Kommune.

* For Elite- og Talentrådet er det vigtigt at påpege, at en samarbejdsaftale ikke nødvendigvis betyder, at fodbolden skal samles i én klub. Ligeså kan de tre nævnte klubber inddrage andre

klubber i en samarbejdsaftalen.

* Såfremt der godkendes en samarbejdsaftale fodboldklubberne imellem, vil der ses positivt på en ansøgning til elitesportsaftalerne igen ved næste bevillingsperiode (juli 2024 og frem).

I denne periode har Roskilde KFUM ikke nogen elitesportsaftale med Roskilde Kommune. Det har FC Roskilde, der modtager 600.000 kr. årligt. Deraf skal de 100.000 kr. gå til Roskilde KFUM, der står for det DBU Topcenter, som FCR og KFUM startede sammen. Det trådte FCR ud af i foråret 2019 grundet økonomiske vanskeligheder.

En række andre klubber har også søgt om elitesportsaftaler med Roskilde Kommune. Roskilde Håndbold har søgt om 800.000 årligt, men er indstillet tol kun at modtage 200.000 kr.

Roskilde Bordtennis har søgt om 600.000 kr, og er indstillet til at modtage 514.000 kr.

Roskilde Roklub har søgt om 170.000 årligt, og ser ud til at modtage 119.000 kr.

Roskilde Mountainbikeklub og Roskilde BMX er ikke indstillet til elitesportsaftaler.