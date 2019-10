Michael Maze slog igen Tomas Koldas i overbevisende stil. Foto: Jeppe Lodberg

Kort proces af Roskildes batmænd

Sport DAGBLADET - 31. oktober 2019

En uges efter at have slået Ostrava med 3-0 på hjemmebane i Champions League i løbet af fem kvarter, var Roskilde Bordtennis torsdag aften i Tjekkiet for at slås for muligheden for at avancere til kvartfinalerne.

Muligheden eksisterer stadig, for roskildenserne vandt igen 3-0, og igen i løbet af bare 75 minutter - en indlagt pause inkluderet.

De tre enkeltkampe i kampen var de eksakt samme som i Roskilde - blot var der byttet lidt rundt på rækkefølgen, så for det gæstende mandskab var det Yujia Zhai, der lagde ud mod Ondrej Bajger. Den store tjekke var langt bedre med end i deres første møde, og efter at have tabt de to første sæt med 9-11, 7-11 var han foran med 7-5 i tredje. Dén vekslede Zhai til 7-8, der også blev 8-10, men Bajger overlevede de to første matchbolde, og så måtte danskkineseren have en tredje i brug med 10-11, og vandt den.

I Roskilde var tjekkernes lille venstrehåndede chilener, Felipe Olivares, godt med mod debuterende Liam Pitchford. Det var han også i første sæt i Ostrava, selv om englænderen kom bedst ud af starthullerne med 2-0 og 4-2 føring. Olivares tog de næste tre bolde og holdt forspringet til 9-7, hvor så Pitchford strammede sig gevaldigt sammen og tog sættet 11-9. Andet sæt var en engelsk formssag med 11-4, mens Olivares kom bedst fra land i tredje.

En føring på 3-0 blev kvikt udlignet, men så hed den 5-3 og der var masser af vokal og knyttede næver hos chileneren. Men Pitchford var fint spillende angrebsmæssigt og strøg forbi til 8-6 føring og time-out. Det hjalp intet - Picthford tog også de næste tre bolde og dermed sæt og kamp.

Slutteligt dansede Michael Maze til bordet, og helt som i Roskilde levnede han ikke den unge tjekke, Tomas Koldas en kinamands chance. 11-3 vandt Maze første sæt og komi en ruf foran med 9-3 i andet. Her gav han en kantbold, som dommerne ikke havde set, og Koldas takkede ved også at nuppe de tre næste bolde til 7-9.

Maze vandt sættet 11-8 og valsede stille og roligt foran med 8-2 i afgørende sæt. Her gik der så lidt slowfox i den 38-årige batmand og han tillod tjekken de næste fire bolde til 6-8, hvorefter tingene blev sat på plads. I duellen til 6-10 gik der legebarn i Maze, der stillede sig helt ned ved bagbanden, hvor han hældte fem, seks smash tilbage på bordet for så at gå i skinangreb. Derfra tilbage til banden igen, og til sidst blev Koldas så desperat over, at han ikke kunne slå en vinder, at han slog bolden for langt.

Maze nappede også den første matchbold på rent overskud - en stopbold, hvor han lige præcis vidste, hvor Koldas' retur ville komme og så bang - 11-6 og tre 3-0 på tavlen.