Morten Uddberg havde første dag på træningsbanen i FC Roskilde i går. Foto: Jeppe Lodberg

Kommentar: Uddberg er det rigtige valg i FC Roskilde

Sport DAGBLADET - 21. august 2020 kl. 08:28 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskildes ejer og bestyrelsesformand, Carsten Salomonsson, kunne have gået over åen efter vand, da han skulle finde en ny træner til FC Roskildes 2. divisionshold - som afløser for Martin Jungsgaard.

Det gjorde han ikke, og heldigvis for det. Hvem der kom på, at Morten Uddberg var et oplagt valg som ny træner, er lige meget, men valget af Uddberg er det helt, helt rigtige netop nu.

Ikke noget at sige til, at kendere af Roskilde-fodbolden klapper i deres små hænder i disse timer...

Med Morten Uddberg sikrer FC Roskilde sig en træner, der kender spillerne i moderklubben RB06 indgående, og netop nu er det vigtigt, når det se ud til, at FC Roskilde i en vis grad skal basere sig på en del spillere derfra i den situation, FCR er i. Pengene er ikke, som de har været i klubben, og nu forestår der et genopbygningsarbejde af klubbens hold, som man sikkert godt kunne have købt et trænernavn til at gøre.

Nu skal Uddberg gøre det, og alle ved, hvad han kan, som den rutinerede træner, han er. - Han er en god håndværker på træningsbanen, som det blev sagt i går i koret af stemmer, der er glad for valget.

Morten Uddberg har de seneste år været træner for RB06´ bedste seniorhold, og efter den glippede kvalifikation for år siden, lykkedes det i (corona)foråret at hive holdet op i danmarksserien til stor glæde i RB, og dermed har RB06/FCR altså to hold i to rækker lige ved siden af hinanden.

Det giver en række dilemmaer omkring spillerne, for hvor skal de spille for at styrke og henholdsvis ikke svække et af holdene? Lige nu tyder det på, at Gustav Vind og Simon Christoffersen fra RB´ ds-hold skriver kontrakt med FCR, men derfor kan de godt spille for RB06, og Uddberg skal nu sikre, at alle spillerne får den rette udvikling og bruges, hvor det er mest optimalt i forhold til sportslige ambitioner og udvikling af den enkelte spiller.

Ingen er bedre end Uddberg til det arbejde netop nu. Han kender hver en sjæl i RB, er respekteret for det, han kan, og så er han opvokset som træner med at forme talenter og gøre dem brugbare som voksne.

Uddberg har en fortid i såvel Brøndby som AB, og for ni år siden afløste han såmænd Ole Mørk som U17-Ligatræner i HB Køge. Derefter gik turen til RB, og nu hopper han en etage op og bliver divisionstræner i FCR.

Dermed sikres en form for rød tråd mellem de to klubber, og nu kan der tales sammen i et mere forsonligt og samarbejdsvenligt toneleje. Det trænger begge parter til.

Opgaven bliver ikke let for Morten Uddberg, men nu har FC Roskilde og Carsten Salomonsson sikret sig de bedste forudsætninger for at lykkes.

Anders Kamper er sportsredaktør på DAGBLADET Roskilde/Ringsted/Køge