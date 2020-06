Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Spild af penge på stadion i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Spild af penge på stadion i Roskilde

- Jeg vil ikke være spåkone i det game.

Roskildes borgmester er ikke ked af det. Tomas Breddam (S) er fortaler for, at kommunen bruger 8,2 millioner kroner - som kommunen låner - på at opgradere Roskilde Idrætspark, og det kan ikke gå hurtigt nok.

Det skal ske over sommeren, og her vil der komme varme under græstæppet, nye udskiftningsbokse og opgraderede lysmaster, »så stadion opfylder kravene til 1. divisions fodbold,« som det hedder i indstillingen fra forvaltningen til politikerne i Kultur- og Idrætsudvalget. De mødes tirsdag morgen for at vedtage forslaget.

Beslutningen og hastværket er paradoksal al den stund, at FC Roskilde med stor sandsynlighed ikke spiller i 1. division efter sommerferien - om seks uger - og ikke på et eneste tidspunkt i denne sæson har lignet et hold, der ville gøre det.

Uanset, at FC Roskilde-spillerne kæmper godt for det til det sidste - det gør de! - så suser de mod 2. division. Holdet ligger sidst i 1. division med 22 point, Næstved har 23, Hvidovre 26 og HB Køge 29 lige over stregen.

FCR er altså otte point fra at overleve, og der resterer seks runder af sæsonen. Af dem skal FC Roskilde altså i hvert fald vinde de tre for at komme forbi HB Køge, der så ikke må få flere point sæsonen ud. Hvidovre må heller ikke vinde flere kampe.

FCR har vundet en af de sidste fem kampe, og nu skal holdet altså vinde tre til fire for at komme fri af nedrykningen.

Er det sandsynligt?

- Jeg vil ikke være spåkone i det game, lyder svaret fra Roskildes borgmester, der altså lukker øjne og ører og bare vil låne de penge til stadion.

Jeg kan godt hjælpe dig, borgmester. Svaret er »nej«.

FC Roskilde skal møde Nykøbing FC, Fremad Amager, Vendsyssel, Vejle, Skive og Næstved, før sæsonen blæses af, og det vil være årtiers sensation og bedrift, hvis klubben ikke er blandt de tre sidste, når det er slut. FCR kan være rykket i 2. division om 10 dage, og midt i det skal stadion altså opgraderes til ingen verdens nytte.

Fodbold på 1. divisionsplan har trange kår i Roskilde, og der kommer til at gå mange, mange år, før det kommer til at ske igen, for udover de sportslige kvaler, står FC Roskilde i økonomiske kvaler til halsen med otte millioner kroners minus på egenkapitalen. Og politikerne skærer formentlig selv dybt i elitesportsaftalen med FCR fra næste sommer.

FC Roskildes derote er uhyggelig og brutal på samme tid, og klubben er ikke på nogen måde, sportsligt, økonomisk eller organisatorisk, gearet til 1. division, og alligevel skal stadion opgraderes på en lånebevilling.

Hvis forslaget vedtages, så bør de samme politikere meget hurtigt hoppe på cyklen og trille ud til Lillevang, så Roskilde KFUM's hjemmebane kan blive helt opgraderet til bare 2. division efter sommerferien. Manualen med standardkravene ligger på Divisionsforeningens hjemmeside. Der skal blandt andet gøres plads til 1500 tilskuere og sikres wc-faciliteter. Plus det løse.

KFUM og FCR mødes med stor sikkerhed om få måneder i 2. division.

Derfor er de 8,2 mio. kr. på stadion i Rådmandshaven spild af penge, før der er sikkerhed for, at der er et hold på banen, der spiller i 1. division.

Anders Kamper er sportsredaktør på DAGBLADET Roskilde/Ringsted/Køge og følger blandt andet FC Roskilde tæt.