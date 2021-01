Kommentar: Sensationelt af nyt TMS-hold

Min mening: TMS Ringsteds kvinder som pludseligt bankende på til Liga-kvalifikation!? Nej vel. Tanken var bizart for seks måneder siden, og den er ikke mindre bizart nu.

Ikke desto mindre er det der, holdet ligger nu midt en sæson, hvor holdet har leveret resultater, vi ikke troede var mulige. Lørdag eftermiddag skete det igen, da holdet hjemme i Ringsted sænkede SønderjyskE med 29-27.

Det var netop mod SønderjyskE, at TMS i efteråret en fredag aften i oktober sagde: - Vi er her også!

Også her vandt de 29-27, og to runder forinden var Hadsten blev slået på udebane, og i otte kampe i træk i det forløb tabte Louise Wendelbo, Natascha Wollesen og co. ikke og viste, at de ville og kunne lege med i toppen.

Jeg troede, at legen stoppede med 20-27-nederlaget hjemme til Aalborg lige inden jul, men sådan skulle det ikke være. Vi er der, hvor vi ikke bare skal betragte TMS som et tophold - det er et tophold.

Det er bare at blinke anerkendende bag mundbindet, for kunne det bare forklares med "indkøb" af profil efter profil, så var det hele meget nemt, men så enkelt er det ikke.

Efter sidste sæson sagde truppen farvel til topscorer Julie Frilund (88) og rækkens måske bedste målvogter Kamilla Davidsen. Dertil var der afsked med Anne Algreen, Diana Fayed, Julie Kjær, Mia Rasmussen, Sophia Pedersen, Martine Andersen og Emma Dahl.

TMS endte midt i tabellen med 17 point efter 19 kampe, og sæsonen blev corona-afbrudt tre kampe før tid. Undervejs var der store udsving i spil og resultater, og daværende cheftræner Thomas Brønd var helt i kulkælderen, da holdet i starten af februar tabte 19-29 til Stjernen i Odense.

"Det hér er ikke noget af det værste, jeg har set som træner - det er dét værste, jeg nogensinde har set. Og jeg har godt nok ellers trænet håndbold i mange år. Det er simpelthen en skandale, at vi kan levere så ringe en indsats i næsten hele kampen. Det er under al kritik," lød det fra træneren.

Det værste, simpelthen, og det sætter unægtelig i relief, hvad det er, holdet har gang i nu, hvor indstillingen er er en helt, helt anden. De mange spilleres farvel var noget af en åreladning, og jeg havde - og jeg tror ikke, jeg var alene - min tvivl, om der kunne rejses et bare nogenlunde slagkraftigt hold i ruinerne ovenpå dette.

Thomas Brønd stoppede, da det stod klart, at han ikke skulle fortsætte efter sommerferien, og så tog assistent Per Wulff over. Han var vidt omkring med madding, stang og krog og fik først og fremmest fat i TMS-pigen Natascha Wollesen, i Roskilde blev Rie Haslund hentet, og så kom noget mere ukendte spillere til som Sylvia Gamys, Ronja Levinsen, Simone Lund og Julie Munkø til.

Det lignede ikke en tegning til en sensations-sæson, og da slet ikke, da de første to kampe til Ringkøbing og DHG blev tabt.

Nu, efter 14 kampe, er vi alle blevet klogere, og vi har set Anne Cathrine Delfs Lundbye tage over efter Julie Frilund med 86 mål efter 14 kampe og med Natascha Wollesen på 65 mål.

Netop Wollesens betydning kan og skal ikke undervurderes. Nogen typisk målscorer er hun ikke, men hun har et fodskifte og antrit, der hele tiden udfordrer, og så er hun sit holds spilstyrer og hjerne, hvilket AC nyder godt af i venstre side, mens Laura Bjaldby og Louise Hansen får masser at arbejde med i den anden.

Louise Hansen scorede 31 mål sidste sæson, men er på 43 nu, hvor Bjaldby var nede på 19 sidste sæson mod 31 i denne, og der er meget mere i hendes arm.

I forsvaret er Louise Wendelbo generalen, der elsker at slås og stoppe modspillere, og hun er ydermere sit holds rutinerede ræv og sociale omdrejningspunkt.

Hvor alt dette så leder hen i forhold til holdets succes og topplacering, er svært præcist at sige, men netop det sociale og sammenholdet i truppen er vigtige faktorer.

Som i en gryderet er det de enkelte dele, der giver det gode slutresultat, og træner Per Wulff synes at have fået et tag i spillerne, der passer dem. Han er hård som en hund, når det gælder, og der ryger verbale finker af panden, hvis aftalerne ikke holdes og han ved, de kan bedre.

Ved sin side har han Claus Vinding, der om nogen repræsenterer TMS-kulturen og viljen til at vinde, og så kan meget løses med et smil og kvik bemærkning.

Hele truppen smiler for tiden, og mon ikke et par eller flere af spillerne ligger med hovedet på puden om aftenen og tænker: Hvad foregår der her og hvornår bliver jeg vækket af denne drøm?

Anders Kamper er sportsredaktør på DAGBLADET Ringsted/Roskilde og Køge og følger blandt andet TMS Ringsted tæt.