Kommentar: Jyske klubber på kanten

Min mening: En af dagene i denne uge sætter Sigurd Slot Jacobsen, Martin Binzer Lind og Claus Mundus-Pedersen fra DHF´s disciplinærinstans sig sammen - formentlig online - for at afklare, hvad der er op og ned i sagen om fusionen eller sammenlægningen af de jyske Liga-klubber Århus Håndbold og Skanderborg Håndbold. Og hvad det får af betydning for TMS Ringsted, der har sendt en indberetning til instansen, og Ligaens nedrykningsspil.

Sagen er, at Århus Håndbold har ladet deres selskab gå konkurs og meddelt det, efter at sidste kamp i Herreligaen var spillet, og dermed blev Ligaens sidstplacerede, TMS Ringsted, snydt for en mulighed for at spille med om en plads i Ligaen.

Det var sket, hvis konkursen var meddelt de rette myndigheder og DHF før sidste runde i påsken, da Århus så formentlig var blevet trukket ud.

I Ringsted er man voldsomt fortørnet over de to klubbers ageren i hele dette forløb, da det ligger fast, at de har taget sagen i egne hænder og ikke meddelt DHF noget om deres fusionssnakke, da de blev indledt.

Det siger Ligareglementet ellers, at klubber skal i den situation:

§ 51

Stk. 1. Foreninger, der indleder drøftelser om etablering af en overbygning, skal straks give meddelelse til DHF

herom. Meddelelsen skal offentliggøres af DHF.

Hvis ikke, der er tale om en overbygning, så kommer stk. 5 i brug:

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, hvor et håndboldselskab, jf. DHF’s love § 4, indleder forhandlinger om en hel eller delvis sammenlægning af aktiviteter med en forening eller et andet håndboldselskab.

Sammenlagt aktiviteter har de to klubber gjort, idet de fremover stiller et fælles Ligahold på Skanderborgs licens, og udadtil er det fremlagt som en fusion, hvilket ikke er det rigtige ord i denne sammenhæng.

Det interessante er bare, at de to klubber ikke har meddelt nogen som helst om deres samtaler om et samarbejde udover Århus-træner Erik Veje Rasmussen, der ifølge eget udsagn gik med en "meget ubehagelig viden" i en måneds tid. Han har med garanti ikke fået besked med det samme, så hvor lang tid har de to klubber talt sammen, uden at fortælle nogen om det? Siden februar, siden nytår?



Ligareglementet synes klart at være trådt under fode her, og det er svært at frigøre sig fra tanken om, at de to klubber har kørt et mørkespil, hvor de ikke har kendt konsekvenserne af deres handlinger i sidste ende. Ved ikke at meddele sig har Århus og Skanderborg jo været med til at beslutte, hvem der skal have pladsen i Ligaen. Nu bliver det en en kamp mellem 1. divisions nummer to og tre.

Den slags skal klubberne jo ikke tage sig af, men meddele de rette instanser (DHF), hvad de vil og lade instanserne træffe de rette beslutninger ud fra det.

På vejen mod konkursen vidste Liga-spillerne i de to klubber ingenting om et samarbejde, og tidligere på sæsonen er Århus´ spillere gået 10 procent ned i løn, ligesom dagbladet Politiken i weekenden kunne fortælle, at spillerne også gik med til at bruge penge fra deres bødekasse til at købe støttebilletter til klubben. Siden endte det med en konkursbegæring, som blev indsendt lige inden påske. Netop som sidste kamp i grundspillet skulle spilles.

- Vi vidste ikke en skid. Vi havde ingen idé om, at det ville ske, siger Århus-spilleren Frederik Børm til Politiken søndag.

Århus Håndbold kunne have lettet på klubbens udgiftsbyrde ved at erklære sig konkurs noget før, da flere spillere havde mulighed for at skifte klub i marts, men det blev afvist af klubben, og med konkursen er det Lønmodtagernes Garantifond, der nu skal dække lønnen af for spillerne i resten af deres kontraktperiode.

Kønt er det ikke set fra denne side af Kattegat, og det skal blive spændende at se, hvilken afgørelse, disciplinærinstansen kommer frem til.

Anders Kamper er sportsredaktør på DAGBLADET Ringsted/Roskilde/Køge.