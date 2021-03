Der bliver nok at se til i sjællandsk cykling i den nærmeste fremtid. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Kommentar: Cykelklubberne har et stort ansvar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommentar: Cykelklubberne har et stort ansvar

Sport DAGBLADET - 16. marts 2021 kl. 17:13 Af Anders Kamper, sportsredaktør DAGBLADET Kontakt redaktionen

Kunne man forestille sig Jakob Koed sidde som formand for DBU Sjælland, mens en af hans rigtig gode venner var kasserer, og formandens hustru havde en fremtrædende rolle i kulissen? Rundt om sad en bestyrelse, der ikke fik noget at vide om ret meget, og når revisoren gerne ville undersøge regnskabet nærmere, blev han afvist og tiltalt i så skarpe vendinger, at han lagde røret på.

Kunne man forestille sig det i DBU Sjælland, i Håndbold Region Øst?

Nej, vel?

Det lyder ærlig talt ikke som et værdigt demokrati i en dansk forening. Ikke desto mindre er det sådan, det ifølge to brevskrivere er foregået i Danmarks Cykle Unions Distrikt Sjælland det seneste år. Måske i længere tid.

Det er uhørt, under lavmålet og direkte udansk, at en forening skal drives sådan, som vi her på DAGBLADET har beskrevet den i sidste uge, og advokat Martin Falk Rømer satte trumf på med nogle meget skarpe meldinger om, hvordan bestyrelsen angiveligt arbejder og hvad det kan få som konsekvens, hvis der er foregået ulovligheder. Vi er altså derude, hvor det kan ende med en politianmeldelse.

Distrikt Sjælland i dansk cykling er ikke nogen ligegyldig bolsjebutik, for det er blandt andet ud af distriktets arbejde, at de kommende cykelstjerner på Sjælland fostres, og det er de mirakuløst blevet, selv om meget lader tilbage at ønske om demokratiopfattelsen og magtkoncentrationen i bestyrelsen. Tænk, at tre personer kan sidde så tungt på alle beslutninger og styre alt, uden at klubber og ledere råber op, så det kan høres.

Jo mere lukket, jo bedre, er mottoet, og ingen kan alligevel røre os, er tankegangen, når man kan finde på at styre en landsdel i en stor sportsgren på den måde. Der udbetales honorarer, uden at bestyrelsen har fuld indsigt, og netop nu aner kun formand, kassereren og måske formandens samlever, hvem der er betalt for hvad i corona-året 2020. Det kan og må ikke være meningen at styre en frivillig foreningsbestyrelse på den måde, og bestyrelsesmedlem Ole Egeblad sad i bestyrelsen i fem måneder, uden at der forelå en eneste økonomisk redegørelse fra kassereren. »Det ser fint ud«, lød svaret angiveligt fra Margit Christiansen, der er kassemester, og så må bestyrelsen klappe i og leve med det svar, ligesom revisors arbejde negligeres og direkte chikaneres sammen med verbale overhalinger.

Kønt er det ikke

Lukketheden og den manglende gennemsigtighed i bestyrelsen fik et andet tidligere bestyrelsesmedlem, Bo Belhage, og formanden for Holte MTB Klub, Erik Hougs, til at forfatte en kras skrivelse til bestyrelsen i Danmarks Cykle Union med formand Henrik Jess Jensen i spidsen. Svaret herfra: Fuld opbakning til distriktet. Ikke så mærkeligt, når Jess sidder på magten i DCU blandt andet via støtten fra Distrikt Sjællands valgte repræsentanter.

Har man flertallet, har man magten, og så kan demokratiet trædes under fode, og så kan kritikere og tvivlere let fejes af banen. Den slags sker og får lov til at fortsætte i en idrætsgren, hvor kulturen er usund og hvor der aldrig ryddes op.

Bare se, hvordan der nu kæmpes i DCU-toppen for at få ekskluderet Bo Belhage fordi han ikke vil skrive regnskabet under, da han ikke kan få indsyn i udvalgte bilag.

Jeg ved ikke, om Bo Belhage har en sag, men kønt er det ikke, og når man på den måde renser kritikere ud, så får det hele et mafiøst og magtfuldkomment skær, der ikke er dansk idræt værdigt.

I Distrikt Sjælland forsøgte man dog at lette en lille smule på låget, da distriktet samme dag, som vores artikler kom på gaden i tordags, meget behændigt skrev på Facebook, at »her vil komme nyheder og informationer løbende. Her er også mulighed for en åben debat iblandt cykelfolket på Sjælland. Vi henstiller dog til en ordentlig tone.«

Afsender er formand Charlotte Franks samlever Carsten Hansen, der også styrer dommervognen under cykelløb i distriktets regi.

Den melding står noget i kontrast til en bestyrelsesbeslutning den 13. januar, hvor det hed:

»Distriktsbestyrelsen ønsker ikke at debattere på FB. Spørgsmål og henvendelser til DCU-SJ skal som altid rettes pr mail til sjdcu@cyklingdanmark.dk Distriktets FB-site anvendes som informationssite og administreres af DR (forretningsfører David Rasmussen, red.).«

Et lille tegn på åbenhed og selverkendelse, men vilevidt fra den åbenhed, man kender i andre foreninger.

Hvordan kommer sjællandsk cykling så videre herfra?

Det bestemmer klubberne på Sjælland, for det er dem, der bestemmer, hvem der sidder på posterne i distriktet. I april er der (formentlig) årsmøde i Distrikt Sjælland, og her vil det vise sig, om klubberne rundt om på Sjælland tager ansvaret på sig og får ryddet bare lidt op eller om de lader stå til og lader nepotisme og magtfuldkommenhed råde og styre. Hvis klubberne lader stå til, så ligger de, som de har redt.

Det skal blive særdeles interessant at følge, og det samme gælder, om den siddende bestyrelse kommer med en redegørelse om dens arbejde og økonomi, som tåler fuldt dagslys og med fremlæggelse af alt relevant materiale.

Åbenhed er svaret på kritik om lukkethed. Cykling på Sjælland og i Danmark har nogle hundrede kilometer at træde endnu i det arbejde.