Kommentar: Agger i HB Køge er et vildt scoop

Af Anders Kamper

Min mening: »Hvis jeg siger Daniel Agger, hvad siger du så?«.

Med det spørgsmål til direktør Per Rud satte HB Køges projekt-chef Anders Bay sig i en helt særlig situation i klubben for nogle måneder siden.

Dermed var det frø lagt i jorden, der udviklede sig til, at den tidligere Brøndby-, Liverpool- og landsholdsspiller skulle blive præsenteret som cheftræner i klubben i onsdags. Med Lars Jacosben som assistent.

Trådene mellem de fire er sådan, at Anders Bay har både været kommunikationschef i Brøndby, mens Rud var sportsdirektør samme sted, og han hentede Agger hjem fra Liverpool.

Siden blev Bay tilknyttet tv-kanalen Discovery, hvor Lars Jacobsen var ansat, og da han er god ven med Agger og begge på var vej ud i trænergerningen, passede enderne pludselig sammen.

Nu er alle fire snart samlet under samme tag i HB Køge, og det er ærlig talt svært at fatte, at det er lykkedes Bay og Rud at tilknytte to så store navne som afløser for Auri efter denne sæson.

Daniel Agger i HB Køge lyder som det rene vanvid og er det også i den forstand, at klubben ikke er bange for at kigge mod eller gå nye veje for at komme fremad kommercielt og sportsligt. Rigtig meget kan lade sig gøre i klubben nu under de amerikanske ejere i Capelli personificeret i libaneseren George Altirs.

Han har gjort HB Køge til frontfigur i Capellis globale fodboldsatsning, og her glider Daniel Agger altså ind som cheftræner 1. juli.

Og bagtanken er klar: Daniel Agger skal bringe HB Køge tilbage til Superligaen inden for tre år, og det kommer ikke til at ske med den nuværende trup uagtet kvaliteterne hos Jensen, Petry, Adedeji og co.

Capelli fortalte for nylig, at de ville satse yderligere i HB Køge, og det er Agger/Jacobsen de første billeder på. I sommerferien og de kommende sæsoner vil vi derfor helt sikkert se, at klubben henter bedre spillere til fra en højere hylde for at styrke truppen. Hvis ikke, giver det ingen mening at hente to så profilerede navne som trænere samt sætte ord på en Superligaen-ambition. Efter års vandring som den blandede midtervare i 1. division skal der rykkes nu, og Agger/Jacobsens ankomst vil naturligvis også øge de kommercielle muligheder i salgsøjemed samt på tribunen, når der igen må komme tilskuere ind.

Alle vil se »girafferne« på bænken, og det nye trænerpar kommer under et vist pres, når vi alle hele tiden kan og vil måle dem på Superliga-vægtskålen.

Jeg anede ikke, at hverken Agger eller Jacobsen var i gang med en træneruddannelse, og da jeg for 14 dage siden opdagede, at Lars Jacobsen var assistenttræner i Skovshoved, var reaktionen en vis overraskelse.

Daniel Agger har end ikke - officielt - stået i spidsen for et drengehold, og derfor bliver det spændende at se, hvad han kan og vil, når han træder direkte ind på den store senior-scene. Vist og kun i den næstbedste række, men derfor skal der leveres, ligesom der skal være bund i fagligheden, når spillerne spørger ind til og undrer sig, når benovelsen over den nye træner har lagt sig.

Jeg håber, at Agger og Jacobsen får succes, og de kan dybest set ikke ønske sig et bedre sted at starte end i HB Køge, hvor fremdriften er stor i denne tid under en ny ejer og med medvind mange steder fra.

Bare se, hvad der er sket hos kvinderne på et år og med nyt stadion, men hverken HB Køge eller Køge Kommune er - må være - i mål med rammerne for byens flagskib. Skal Agger, Jacobsen og alle vi andre kigge en tom langside over ved Vordingborgvej eller skal kommune træde i karakter og være med til at sikre en ny tribune?

I 2025 er der EM for kvinder, og her vil Køge gerne være værtsby, men hvis det skal på tale, skal der rejses en tribune mere, og her vil det være rart med at klart signal - og en beslutning - fra byens politikere med borgmester Marie Stærke i spidsen. Vil de være med?

Hvis alt går vel, så ligger HB Køge også i Superligaen til den tid, og så er endnu en tribune mere end tiltrængt.

Anders Kamper er sportsredaktør på DAGBLADET Køge/Ringsted/Roskilde og følger blandt andet HB Køge tæt.

