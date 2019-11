Martin Risom (th.) hér for Ajax i infight med TMS Ringsteds Andreas Magaard. Efter sommerferien bliver de holdkammerater. Foto: Jeppe Lodberg

Kommende TMS-back var tæt på at stoppe karrieren

Sport DAGBLADET - 22. november 2019

Håndboldkarrieren startede særdeles lovende for den dengang purunge Martin Risom. Allerede i sæsonen 2013/2014 fik han - som 18-årig - debut i Håndboldligaen for Skanderborg.

Og selv om der mest var lagt op til en reservetjans i det hårde selskab, var der allerede ganske hyppigt bud efter ham i sæson to hos de grønblusede østjyder.

- Jeg spillede bag (den flere årige landsholdsspiller) Peter Balling det første år, så der var det svært at gøre så meget. Men året efter blev den sæsons førstevalg, Jonas Langerhuus, skadet - og så stod jeg for, fortæller Risom, som fik masser af ligaspilletid på det tidspunkt.

Men i løbet af tiden i Skanderborg begyndte hans venstre skulder at gøre ondt, efter en slutrunde med U19-landsholdet, hvor han blev hevet netop i skulderen. Og i de følgende fire år blev skaden egentlig bare værre og værre fra sæson til sæson.

Blev opereret

Hér stod den så først på en reservetjans hos BSV, hvor han reelt bare var genoptræningsspiller og var med omkring holdet uden at få løn. Men senere, som smerterne steg og niveauet faldt røg han videre til 1. division og Lemvig og siden Odder.

Her måtte Martin imidlertid opleve den tort slet ikke at kunne gøre en forskel selv på dette lidt lavere niveau.

- Jeg endte selvfølgelig med en stor skulderoperation, og den burde nok være kommet tidligere, men i min sidste sæson hos Odder var det så skidt, at jeg nærmest ikke kunne kaste bolden. Så jeg tog et skridt ned fra Liga til 1. division, uden at jeg overhovedet blev bedre af dét, siger Martin Risom og tilføjer.

- Det var nogle ret tunge år, hvor jeg ikke havde noget at skyde med - på flere niveauer. Og på et tidspunkt gik jeg da også og kraftigt overvejede, om jeg skulle stoppe karrieren allerede dér.

Det gjorde Risom heldigvis ikke, men gik i stedet igennem den omtalte skulderoperation - og den gik godt. Godt nok fik han efterfølgende beskeden fra lægerne om, at han ikke skulle forvente, at hans skulder ville komme tilbage på 100% af det den var flere år tidligere, inden smerterne begyndte at sætte ind.

Men hvis det rent faktisk var sådan, »så skjulte skulderen det det godt«, som han selv formulerer det - og efter skiftet til Ajax kom der gang i karrieren igen. Her har den århusianskfødte højreback spillet i knapt halvanden sæson, og i foreløbig 37 1. divisionskampe er det blevet til 184 mål.

Og så var Christian Dalmoses interesse vakt. For han og TMS har brug for en mere målfarlig højreback, end man har lige nu i Morten Nyberg, hvis aktive karriere synger på sidste vers.

Glæder sig

Og Martin Risom glæder meget til at tørne ud i Ringsted.

- Det er noget, jeg glæder mig rigtig meget til, og hér håber og tror jeg da på, at TMS rykker op i Ligaen igen. Det ville være kæmpe stort for mig at få chancen for at spille ligahåndbold igen - ikke mindst på et tidspunkt, hvor jeg er blevet en lidt ældre og mere moden spiller, siger den i dag 24-årige bagspiller.

Hvad er dit kendskab/forhold til TMS Ringsted på forhånd?

- Jamen det er faktisk en klub, jeg har mødt rigtig mange gange gennem årene - for ligesom jeg selv har TMS også spillet både i Ligaen og i 1. division lidt på skift, og derfor har jeg været på udebane i hallen i Ringsted masser af gange - og det er bare et svært sted at spille.

- TMS er for første gang i årevis et step fremad i min karriere, og det er en klub med et stærkt fællesskab - og den del glæder jeg mig meget til at være en del af, konkluderer han.